Іран офіційно підтвердив відкриття Ормузької протоки

17 квітня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі офіційно повідомив про відкриття Ормузької протоки для цивільного судноплавства.
«Відповідно до режиму припинення вогню, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошено повністю відкритим на весь період дії перемир’я за узгодженим маршрутом, який раніше визначила Організація портів і мореплавства Ісламської Республіки Ірану», — зазначив міністр у своєму дописі.
Зауважимо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що «назавжди» відкриває Ормузьку протоку, яка була заблокована внаслідок війни проти Ірану.
Сьогодні стало відомо, що танкер під прапором Пакистану, що входив до Перської затоки на вихідних, став першим судном, котре вийшло через Ормузьку протоку з вантажем сирої нафти після запровадження блокади США.
