Іран офіційно підтвердив відкриття Ормузької протоки Сьогодні 16:40 — Світ

17 квітня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі офіційно повідомив про відкриття Ормузької протоки для цивільного судноплавства.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

«Відповідно до режиму припинення вогню, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошено повністю відкритим на весь період дії перемир’я за узгодженим маршрутом, який раніше визначила Організація портів і мореплавства Ісламської Республіки Ірану», — зазначив міністр у своєму дописі.

Зауважимо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що «назавжди» відкриває Ормузьку протоку, яка була заблокована внаслідок війни проти Ірану.

Сьогодні стало відомо, що танкер під прапором Пакистану, що входив до Перської затоки на вихідних, став першим судном, котре вийшло через Ормузьку протоку з вантажем сирої нафти після запровадження блокади США.

