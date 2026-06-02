ЄС думає, як «м'яко та безболісно» повернути українських біженців

Український паспорт

Український уряд розробляє комплексну стратегію репатріації понад 8 мільйонів українців з-за кордону. Спільно із Європейським Союзом вже зараз розробляються механізми, які забезпечать умови для безпечного й комфортного повернення громадян додому.

Про це заявила голова Державної міграційної служби (ДМС) Наталія Науменко.

Вона наголосила, що міграція є керованим процесом, тому нинішня кількість українців за кордоном не є незворотною трагедією, але держава зобовʼязана не втратити зв’язок із людьми та підготувати підґрунтя для їхнього повернення.

Європа не збирається утримувати українців назавжди

Попри високу оцінку працьовитості українських біженців та їхній значний внесок у європейську економіку, на офіційному міжнародному рівні триває активна робота над програмами реінтеграції людей в Україні. ДМС вже веде постійний діалог із багатьма європейськими політиками та службами.

«Вони всі шукають шляхи, яким чином досить таки м’яко, безболісно розробити програму по поверненню українців в Україну, тому що вони також розуміють, що нам дуже важливо повернути власне громадян», — зазначає Науменко.

Очікується, що європейські програми допоможуть зробити процес репатріації максимально комфортним, а самі громадяни привезуть в Україну новий західний досвід та ідеї для відновлення країни.

Важливість паспортизації за кордоном

Важливим кроком для майбутнього повернення стало розширення мережі підрозділів ДП «Документ» за межами України. Держава навмисно спрощує доступ до документів, щоб українці не розчинялися в іноземному правовому полі. Навіть підлітки, які досягають 14 років далеко від дому, масово оформлюють українські ID-картки, в чому Наталія Науменко вбачає високий патріотичний потенціал молоді.

«Здавалось би, за кордоном ID-картка не потрібна геть зовсім… але вони оформлюють ID-картки. Ми говоримо про те, що вони свідомо ідентифікують себе українцями. Тобто вони так чи інакше не втратили цей зв’язок», — каже чиновниця.

Саме це прагнення зберегти свою ідентичність свідчить про те, що після стабілізації безпекової ситуації значна частина сімей готова вирушити назад в Україну.

Множинне громадянство

Іншим політичним інструментом, який має полегшити повернення та утримати людей навколо української держави, є законодавча ініціатива президента Володимира Зеленського щодо запровадження множинного громадянства. Це дозволить мільйонам емігрантів у країнах ЄС, США чи Канаді зберігати юридичний зв’язок із батьківщиною.

Множинне громадянство — це насамперед можливості для повернення нового покоління.

«Це можливості… щоб молоді люди, які народилися за кордоном, відчували себе українцями і в майбутньому могли приїхати сюди без зайвих бюрократичних процедур… розвивати цю Україну і піднімати цю економіку», — підкреслює голова ДМС.

Держава також заспокоює суспільство всередині країни: повернення мільйонів людей із двома паспортами не створить політичних ризиків. Завдяки суворому цензу осілості та обов’язковій реєстрації, особи з-за кордону не зможуть штучно впливати на місцеві вибори чи вирішувати долю громад, допоки не повернуться і не почнуть повноцінно жити в Україні.

