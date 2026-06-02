Рада ЄС узгодила нові правила депортації нелегальних мігрантів

Нові правила мають допомогти Євросоюзу відновити контроль над тим, хто в’їжджає до ЄС і хто повинен залишити його територію
Рада Європейського Союзу погодила нові правила, покликані прискорити та збільшити кількість депортацій з ЄС. Зокрема, документ передбачає можливість направлення осіб, яким відмовили в наданні притулку, до спеціальних центрів за межами блоку.
Про це пише Politico.
Нові положення є частиною масштабної реформи міграційної політики ЄС, спрямованої на посилення контролю над зовнішніми кордонами та підтримку держав, які приймають найбільшу кількість мігрантів.
Частина положень почне діяти через рік після затвердження документа. Водночас окремі норми, зокрема ті, що стосуються створення центрів повернення за межами ЄС, можуть набути чинності одразу після завершення законодавчої процедури. Для остаточного набуття чинності угоду ще мають схвалити Рада ЄС та Європейський парламент.

Посилення контролю над міграцією

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що нові правила мають допомогти Євросоюзу відновити контроль над тим, хто в’їжджає до ЄС і хто повинен залишити його територію.
За його словами, рівень повернення осіб, яким було відмовлено в наданні притулку, залишається низьким. За останніми даними Євростату, ЄС залишають близько 27% таких мігрантів.
Центри повернення за межами ЄС

Відповідно до нових правил країни-члени отримають право направляти осіб, щодо яких ухвалено рішення про видворення, до так званих центрів повернення за межами Європейського Союзу.
Деякі держави вже вивчають можливість створення таких центрів. Водночас правозахисні організації попереджають про ризики порушення прав людини та можливі зловживання.

Жорсткіші заходи для порушників

Документ також передбачає посилення заходів щодо осіб, яких вважають загрозою для безпеки.
Серед нововведень:
  • можливість проведення обшуків за місцем проживання;
  • триваліші строки утримання під вартою;
  • заборони на в’їзд;
  • санкції для осіб, які не співпрацюють із владою під час процедури повернення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в країнах Європейського Союзу зафіксували зниження рівня міграції — кількість заяв на притулок у першому кварталі 2026 року скоротилася на 18%. Загалом у державах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії за цей період подали 173 082 заяви на притулок, що суттєво менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За матеріалами:
Finance.ua
МіграціяМігрантиЄС
