У Європі зафіксували спад міграції

У країнах Європейського Союзу зафіксували зниження рівня міграції — кількість заяв на притулок у першому кварталі 2026 року скоротилася на 18%.

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

Загалом у державах ЄС, а також у Норвегії та Швейцарії за цей період подали 173 082 заяви на притулок, що суттєво менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільша кількість звернень традиційно припадає на провідні країни Європи:

Франція — 34 643 заяви;

Іспанія — 32 630 заяв;

Італія — 32 602 заяви;

Німеччина — 28 922 заяви.

Тоді як у деяких країнах кількість заяв залишається мінімальною, зокрема в Угорщині — 26 заяв, у Словаччині — 35.

Найчастіше мігранти прибувають із Венесуели, Афганістану та Бангладешу. Водночас різко скоротилася кількість заяв від громадян Сирії — на 63% (до 5556), а також від України — на 57% (до 4073).

Експерти вважають, що саме зменшення потоку мігрантів із цих двох країн, які раніше формували значну частину звернень, стало одним із ключових факторів загального спаду. Крім того, вплинула і жорсткіша міграційна політика в європейських державах.

