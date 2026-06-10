Рейтинг країн із найвищим та найнижчим рівнем інфляції у 2026 році Сьогодні 19:02 — Світ

Мапа світу

У більшості великих економік світу інфляцію вдалося взяти під контроль, але для деяких країн стрімке зростання цін залишається серйозною проблемою. Із посиланням на Visual Capitalist розповідаємо, де ціни зростають майже вчетверо за рік, а де знижуються.

Венеуела залишається світовим лідером за інфляцією

Найвищий рівень інфляції у світі у 2026 році прогнозується у Венесуелі — 387,4%. Це найгірший показник серед усіх країн, які аналізував МВФ.

Висока інфляція є наслідком багаторічних економічних проблем, політичної нестабільності та залежності країни від нафтового сектору. Після обвалу цін на нафту у 2014 році економіка Венесуели пережила глибоку кризу, наслідки якої відчуваються досі. МВФ також називає економічну ситуацію в країні «вкрай крихкою», вказуючи на високу бідність, девальвацію валюти та тризначну інфляцію.

Серед інших країн із високою інфляцією:

Іран — 68,9%;

Аргентина — 30,4%;

Нігерія — 16,0%;

Лівія — 10,5%.

Де ціни майже не зростають

На протилежному кінці рейтингу опинилися кілька країн Карибського басейну та Центральної Америки.

Найнижчу інфляцію МВФ прогнозує для:

Коста-Рики;

Аруби;

Белізу;

Панами;

Багамських островів;

Гренади;

Сент-Вінсента і Гренадин.

Особливо вирізняється Коста-Рика — це єдина країна у світі, де у 2026 році очікується дефляція на рівні 0,4%, тобто середнє зниження цін.

Хоча для споживачів дешевші товари можуть виглядати позитивно, тривала дефляція несе ризики для економіки. Вона може стримувати споживчий попит, скорочувати доходи бізнесу та тиснути на рівень зарплат.

Як країни борються зі зростанням цін

Боротьба з інфляцією залишається одним із головних завдань центральних банків у всьому світі. Найчастіше для цього використовують підвищення відсоткових ставок та жорсткішу монетарну політику.

Водночас важливу роль відіграють і уряди. Одним із найвідоміших прикладів останніх років стала Аргентина, де влада скорочує державні витрати та субсидії, намагаючись приборкати багаторічну інфляційну кризу. За прогнозами МВФ, інфляція в країні все ще залишатиметься високою, але вже суттєво нижчою, ніж у попередні роки — близько 30,4% у 2026 році.

Попри певний прогрес у багатьох країнах, інфляція й надалі залишається одним із головних викликів для світової економіки. Особливо це стосується держав із нестабільною економічною ситуацією, залежністю від сировинних ринків або хронічними бюджетними проблемами.

Що в Україні

За даними Держстату, у травні 2026 року споживчі ціни підвищилися на 0,9%.

Аналітика НБУ свідчить, що із червня 2025 року до січня 2026 року інфляція поступово сповільнювалася, однак згодом знову почала зростати — зокрема через зростання цін на енергоресурси, газ і пальне.

Регулятор прогнозує , що до кінця 2026 року інфляція ще дещо прискориться через вплив дорожчих енергоресурсів і може досягти 9,4% у річному вимірі.

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