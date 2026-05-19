В Україні погіршать прогноз інфляції та ВВП, — Мінекономіки

Уряд в середині року планує переглянути макропоказники економічного та соціального розвитку, зокрема, через негативний вплив зимових обстрілів енергетики.
Про це повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев в інтерв’ю РБК-Україна.
«Ми переглядаємо прогноз всередині року завжди. Зараз у нас бюджет сплановано зі зростанням ВВП 2,4%, прогноз буде зменшений, тому що у нас був від’ємний ВВП в січні і лютому», — зазначив він.
Національний банк України вже погіршив прогноз економічного зростання на 2026 рік та очікує подальшого прискорення інфляції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що економіка України у 2026 році зростатиме повільніше. НБУ оновив прогноз. Водночас ключовим джерелом фінансування дефіциту бюджету й надалі залишатиметься міжнародна допомога.
За матеріалами:
РБК-Україна
