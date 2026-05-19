В Україні погіршать прогноз інфляції та ВВП, — Мінекономіки Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

В Україні погіршать прогноз інфляції та ВВП, — Мінекономіки

Уряд в середині року планує переглянути макропоказники економічного та соціального розвитку, зокрема, через негативний вплив зимових обстрілів енергетики.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев в інтерв’ю РБК-Україна

«Ми переглядаємо прогноз всередині року завжди. Зараз у нас бюджет сплановано зі зростанням ВВП 2,4%, прогноз буде зменшений, тому що у нас був від’ємний ВВП в січні і лютому», — зазначив він.

Національний банк України вже погіршив прогноз економічного зростання на 2026 рік та очікує подальшого прискорення інфляції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що економіка України у 2026 році зростатиме повільніше. НБУ оновив прогноз. Водночас ключовим джерелом фінансування дефіциту бюджету й надалі залишатиметься міжнародна допомога.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.