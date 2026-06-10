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Нова процедура запису на польську візу — що змінилося у червні

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У польських візових центрах VFS Global запровадили оновлену систему реєстрації на подання документів. Тепер заявники більше не обирають дату візиту одразу, а потрапляють до списку очікування, з якого система автоматично пропонує доступні слоти.
Про це повідомляє visa.vfsglobal.by.

Основні етапи реєстрації

Попри зміну фінального етапу запису, базова процедура реєстрації не зазнала суттєвих змін. Заявникам і надалі необхідно створити та активувати обліковий запис у системі VFS, обрати візовий центр, тип і категорію візи, завантажити фото паспорта для автоматичного заповнення даних, а також пройти перевірку особи.
Після завершення цих кроків заявка автоматично потрапляє до списку очікування. На електронну пошту заявника надходить підтвердження реєстрації з індивідуальним номером.

Як отримати дату подання документів

Коли у візовому центрі з’являються вільні місця, система надсилає заявнику лист із пропозицією забронювати дату та час візиту. На підтвердження відводиться 48 годин.
Якщо протягом цього часу заявник не підтвердить запис, його заявку автоматично видаляють зі списку очікування, і процедуру доведеться проходити заново.

Як скасувати реєстрацію

У разі зміни планів заявник може самостійно скасувати реєстрацію через особистий кабінет у системі VFS Global. Звертатися до візового центру або служби підтримки для цього не потрібно.
Раніше ми повідомляли, що від 1 червня 2026 року державне підприємство «Документ» розпочало тестування нової системи верифікації через Дія. Підпис для запису до електронної черги в центрах Паспортного сервісу в Польщі та Італії.
За матеріалами:
visitukraine.today
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