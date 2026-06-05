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Українцям у Польщі та Італії впровадили нову систему запису на оформлення документів

Світ
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Український закордонний паспорт
Український закордонний паспорт
З 1 червня 2026 року державне підприємство «Документ» розпочало тестування нової системи верифікації через Дія. Підпис для запису до електронної черги в центрах Паспортного сервісу в Польщі та Італії.
Очікується, що нововведення допоможе спростити реєстрацію, а також скоротити час очікування для громадян, які оформлюють документи за кордоном.

Як працюватиме запис у Польщі та Італії

У Мілані прийом відвідувачів здійснюватиметься виключно за попереднім записом в електронну чергу.
У польських центрах Паспортного сервісу у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові діятиме змішаний формат обслуговування. Громадяни зможуть як записатися онлайн, так і скористатися «живою чергою».
Для відвідувачів без попереднього запису щодня буде доступна обмежена кількість талонів:
  • Варшава — 60;
  • Вроцлав — 40;
  • Гданськ — 30;
  • Краків — 30.

Онлайн-запис рекомендують як основний спосіб

У ДП «Документ» рекомендують користуватися електронною чергою через офіційний сайт підприємства, який оновлюється цілодобово. Такий формат дозволяє обрати зручний час візиту та уникнути тривалого очікування в черзі.
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Водночас попередній запис не буде потрібен для подання документів на апостилювання, оформлення пересилки вже готових документів, а також для їх отримання. Ці послуги надаватимуться у звичайному режимі.
Варто зазначити, що Польща та Італія — не єдині країни, де здійснюють попередній запис за документами. Адже з 25 травня 2026 року Паспортний сервіс у Братиславі перейшов на прийом виключно за попереднім записом, з обов’язковою верифікацією через Дія.Підпис.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаУкраїнці в ПольщіІталіяДія
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