Українцям у Польщі та Італії впровадили нову систему запису на оформлення документів

Для відвідувачів без попереднього запису щодня буде доступна обмежена кількість талонів:
Варшава — 60;
Вроцлав — 40;
Гданськ — 30;
Краків — 30.
Онлайн-запис рекомендують як основний спосіб
У ДП «Документ» рекомендують користуватися електронною чергою через офіційний сайт підприємства, який оновлюється цілодобово. Такий формат дозволяє обрати зручний час візиту та уникнути тривалого очікування в черзі.
Водночас попередній запис не буде потрібен для подання документів на апостилювання, оформлення пересилки вже готових документів, а також для їх отримання. Ці послуги надаватимуться у звичайному режимі.
Варто зазначити, що Польща та Італія — не єдині країни, де здійснюють попередній запис за документами. Адже з 25 травня 2026 року Паспортний сервіс у Братиславі перейшов на прийом виключно за попереднім записом, з обов’язковою верифікацією через Дія.Підпис.