Goldman Sachs також очікує, що Іспанія залишиться одним із лідерів єврозони за темпами зростання найближчими роками. За прогнозами банку, економіка країни продовжуватиме розширюватися швидше за європейських сусідів завдяки сильному ринку праці, стійкому внутрішньому попиту і припливу населення і фахівців, що триває.
Ризики
Водночас аналітики попереджають про можливі ризики: зростання цін на енергоносії, ослаблення туристичного сектору через зовнішні чинники та політична нестабільність можуть уповільнити розвиток.
Раніше ми писали, що Іспанія переживає житлову кризу — не вистачає житла для оренди на тлі міграції та надмірного туризму . Тисячі іспанців, які нещодавно вийшли на новий протест у Мадриді, скандували: «Ми хочемо сусідів, а не туристів».
А довгострокова оренда житла в Іспанії переживає стресову ситуацію, так званий «ідеальний шторм», через поєднання таких факторів, як високі ціни на фоні зростання попиту, падіння пропозиції та регуляторні заходи, що створюють невизначеність.