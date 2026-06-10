0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Економіка Іспанії зростає втричі швидше за Європу — Goldman Sachs

Світ
67
Економіка Іспанії зростає втричі швидше за Європу — Goldman Sachs
Економіка Іспанії зростає втричі швидше за Європу — Goldman Sachs
Аналітики Goldman Sachs покращили прогноз з економіки Іспанії і вважають, що в 2026 році країна зросте приблизно на 2,1%, тоді як середній показник єврозони складе всього 0,7%.
Тобто економіка Іспанії зростатиме приблизно втричі швидше, ніж у середньому у Європі. Причому йдеться не лише про кількісне зростання.

Причини

Експерти зазначають, що покращується якість економіки: нові робочі місця все частіше створюються у сферах з високою доданою вартістю — технологіями, фінансами, професійними послугами та комунікаціями.
Одночасно знижується безробіття, зростає продуктивність праці та зберігається довіра інвесторів.
Читайте також

Прогнози

Goldman Sachs також очікує, що Іспанія залишиться одним із лідерів єврозони за темпами зростання найближчими роками. За прогнозами банку, економіка країни продовжуватиме розширюватися швидше за європейських сусідів завдяки сильному ринку праці, стійкому внутрішньому попиту і припливу населення і фахівців, що триває.

Ризики

Водночас аналітики попереджають про можливі ризики: зростання цін на енергоносії, ослаблення туристичного сектору через зовнішні чинники та політична нестабільність можуть уповільнити розвиток.
Читайте також
Проте базовий сценарій залишається позитивним, а перспективи іспанської економіки оцінюються значно краще, ніж більшість країн ЄС.
Місце для вашої реклами
Раніше ми писали, що Іспанія переживає житлову кризу — не вистачає житла для оренди на тлі міграції та надмірного туризму . Тисячі іспанців, які нещодавно вийшли на новий протест у Мадриді, скандували: «Ми хочемо сусідів, а не туристів».
А довгострокова оренда житла в Іспанії переживає стресову ситуацію, так званий «ідеальний шторм», через поєднання таких факторів, як високі ціни на фоні зростання попиту, падіння пропозиції та регуляторні заходи, що створюють невизначеність.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Іспанія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems