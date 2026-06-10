Економіка Іспанії зростає втричі швидше за Європу — Goldman Sachs Сьогодні 18:33 — Світ

Економіка Іспанії зростає втричі швидше за Європу — Goldman Sachs

Аналітики Goldman Sachs покращили прогноз з економіки Іспанії і вважають, що в 2026 році країна зросте приблизно на 2,1%, тоді як середній показник єврозони складе всього 0,7%.

Тобто економіка Іспанії зростатиме приблизно втричі швидше, ніж у середньому у Європі. Причому йдеться не лише про кількісне зростання.

Причини

Експерти зазначають, що покращується якість економіки: нові робочі місця все частіше створюються у сферах з високою доданою вартістю — технологіями, фінансами, професійними послугами та комунікаціями.

Одночасно знижується безробіття, зростає продуктивність праці та зберігається довіра інвесторів.

Прогнози

Goldman Sachs також очікує, що Іспанія залишиться одним із лідерів єврозони за темпами зростання найближчими роками. За прогнозами банку, економіка країни продовжуватиме розширюватися швидше за європейських сусідів завдяки сильному ринку праці, стійкому внутрішньому попиту і припливу населення і фахівців, що триває.

Ризики

Водночас аналітики попереджають про можливі ризики: зростання цін на енергоносії, ослаблення туристичного сектору через зовнішні чинники та політична нестабільність можуть уповільнити розвиток.

Проте базовий сценарій залишається позитивним, а перспективи іспанської економіки оцінюються значно краще, ніж більшість країн ЄС.

. Тисячі іспанців, які нещодавно вийшли на новий протест у Мадриді, скандували: «Ми хочемо сусідів, а не туристів». Раніше ми писали , що Іспанія переживає житлову кризу — не вистачає житла для оренди на тлі міграції та надмірного туризмуТисячі іспанців, які нещодавно вийшли на новий протест у Мадриді, скандували: «Ми хочемо сусідів, а не туристів».

А довгострокова оренда житла в Іспанії переживає стресову ситуацію, так званий «ідеальний шторм», через поєднання таких факторів, як високі ціни на фоні зростання попиту, падіння пропозиції та регуляторні заходи, що створюють невизначеність.

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