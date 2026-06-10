0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

5 українських сіл претендують на звання найкращих у світі (деталі)

Світ
23
Цього року це досягнення мають шанс повторити ще п’ять українських сіл, повідомляється на сторінці українського Travel Press Club в Facebook.
У 2026 році претендентами від України у Міжнародному конкурсі UN Tourism «Найкращі туристичні села» стали:

Опішня (Полтавська область)

5 українських сіл претендують на звання найкращих у світі (деталі)
Старовинне козацьке містечко, головний осередок сучасного українського гончарства.

Криворівня (Івано-Франківська область)

5 українських сіл претендують на звання найкращих у світі (деталі)
Легендарне високогірне село на Гуцульщині, відоме як духовна та культурна столиця Карпат, унікальний осередок збереження автентичних гуцульських традицій та місце зйомок культових фільмів.

Вигода (Івано-Франківська область)

5 українських сіл претендують на звання найкращих у світі (деталі)
Мальовниче село біля підніжжя Карпат, відоме унікальною вузькоколійною залізницею, якою нині курсує туристичних міні-потяг.

Китайгород (Хмельницька область)

5 українських сіл претендують на звання найкращих у світі (деталі)
Село славиться глибоким каньйоном річки Тернава та унікальним геологічним пам’ятнико природи, так званим китайгородським відслоненням.

Меджибіж (Хмельницька область)

5 українських сіл претендують на звання найкращих у світі (деталі)
Відоме завдяки двом історико-культурним пам’яткам: однойменній величній фортеці XIV століття та могилі засновника хасидизму Баал Шем Това.
На офіційному сайті конкурсу, прийом заявок на участь у відборі завершився 9 червня 2026 року, а протягом липня-вересня команда експертів оцінювати села-учасники. Переможців мають оголосити в четвертому кварталі 2026 року (минулого року це відбулося всередині жовтня.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems