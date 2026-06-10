5 українських сіл претендують на звання найкращих у світі (деталі)

Цього року це досягнення мають шанс повторити ще п’ять українських сіл, повідомляється на сторінці українського Travel Press Club в Facebook.
У 2026 році претендентами від України у Міжнародному конкурсі UN Tourism «Найкращі туристичні села» стали:
Опішня (Полтавська область)
Старовинне козацьке містечко, головний осередок сучасного українського гончарства.
Криворівня (Івано-Франківська область)
Легендарне високогірне село на Гуцульщині, відоме як духовна та культурна столиця Карпат, унікальний осередок збереження автентичних гуцульських традицій та місце зйомок культових фільмів.
Вигода (Івано-Франківська область)
Мальовниче село біля підніжжя Карпат, відоме унікальною вузькоколійною залізницею, якою нині курсує туристичних міні-потяг.
Китайгород (Хмельницька область)
Село славиться глибоким каньйоном річки Тернава та унікальним геологічним пам’ятнико природи, так званим китайгородським відслоненням.
Меджибіж (Хмельницька область)
Відоме завдяки двом історико-культурним пам’яткам: однойменній величній фортеці XIV століття та могилі засновника хасидизму Баал Шем Това.
На офіційному сайті конкурсу, прийом заявок на участь у відборі завершився 9 червня 2026 року, а протягом липня-вересня команда експертів оцінювати села-учасники. Переможців мають оголосити в четвертому кварталі 2026 року (минулого року це відбулося всередині жовтня.