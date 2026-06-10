5 українських сіл претендують на звання найкращих у світі (деталі) Сьогодні 18:00 — Світ

Цього року це досягнення мають шанс повторити ще п’ять українських сіл, повідомляється на сторінці українського Travel Press Club в Facebook.

У 2026 році претендентами від України у Міжнародному конкурсі UN Tourism «Найкращі туристичні села» стали:

Опішня (Полтавська область)

Старовинне козацьке містечко, головний осередок сучасного українського гончарства.

Криворівня (Івано-Франківська область)

Легендарне високогірне село на Гуцульщині, відоме як духовна та культурна столиця Карпат, унікальний осередок збереження автентичних гуцульських традицій та місце зйомок культових фільмів.

Вигода (Івано-Франківська область)

Мальовниче село біля підніжжя Карпат, відоме унікальною вузькоколійною залізницею, якою нині курсує туристичних міні-потяг.

Китайгород (Хмельницька область)

Село славиться глибоким каньйоном річки Тернава та унікальним геологічним пам’ятнико природи, так званим китайгородським відслоненням.

Меджибіж (Хмельницька область)

Відоме завдяки двом історико-культурним пам’яткам: однойменній величній фортеці XIV століття та могилі засновника хасидизму Баал Шем Това.

На офіційному сайті конкурсу, прийом заявок на участь у відборі завершився 9 червня 2026 року, а протягом липня-вересня команда експертів оцінювати села-учасники. Переможців мають оголосити в четвертому кварталі 2026 року (минулого року це відбулося всередині жовтня.

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