У Єврокомісії прокоментували перспективи відновлення постачання нафти через «Дружбу» Сьогодні 16:44 — Енергетика

У Європейській комісії не підтверджують і не спростовують, відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба» вже сьогодні, 20 квітня, як про це заявив поки чинний угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Речник Європейської комісії з питань торгівлі та економічної безпеки Олоф Гілл сказав на брифінгу в Брюсселі, що Європейська комісія відстежує ситуацію.

«Можу підтвердити, що у нас налагоджений контакт з усіма зацікавленими сторонами, аби посприяти відновленню постачання нафти через нафтопровід „Дружба“. Ми продовжуватимемо взаємодіяти з усіма сторонами, щоб справи продовжували рухатися у правильному напрямку», — сказав Гілл.

При цьому, речник нагадав, що Єврокомісія закликала усі країни-члени Євросоюзу дотримуватися зобов’язань, взятих у грудні 2025 року, щодо кредиту на 90 млрд євро для України.

Він не сказав, коли нафтопровід «Дружба» може відновити роботу. Але зазначив, що Єврокомісія у цьому питанні завжди відігравала координаційну роль, аби спробувати зрушити цю справу з місця, і саме цим зараз ЄК і займається.

«Наша мета — продовжувати рухати це вперед у позитивному напрямку. І це те, що ми будемо продовжувати робити», — додав Гілл.

