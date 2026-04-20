Ціни на нафту знову зросли через загострення між США та Іраном

Нафтові родовища

Ціни на нафту у понеділок, 20 квітня, зросли більш ніж на 5% на тлі побоювань, що перемир’я між США та Іраном може бути зірване. Причиною стало повідомлення про захоплення США іранського вантажного судна, тоді як рух через Ормузьку протоку залишається практично заблокованим.

Про це пише Reuters

Станом на 06:38 за Гринвічем ф’ючерси на Brent зросли на 4,81 долара (5,32%) — до 95,19 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 4,96 долара (5,92%) — до 88,81 долара за барель.

У п’ятницю обидва показники втратили близько 9% — це було найбільше денне падіння з 18 квітня. Тоді ціни знизилися після заяв Ірану про відкриття Ормузької протоки для комерційних суден на період припинення вогню.

Напруження навколо Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп також заявляв, що Іран погодився більше не перекривати протоку.

Втім, ситуація швидко ускладнилася. За словами аналітикині Sparta Commodities Джун Го, вже протягом 24 годин після заяв про відкриття протоки були зафіксовані обстріли танкерів з боку Корпусу вартових Ісламської революції.

Це посилило занепокоєння судновласників і стримало відновлення судноплавства.

Аналітики зазначають, що фундаментальні показники ринку погіршуються, оскільки 10−11 мільйонів барелів нафти на добу залишаються поза ринком.

Загострення між США та Іраном

США заявили про захоплення іранського вантажного судна, яке намагалося прорвати блокаду. У відповідь Іран заявив про намір вжити заходів, що підвищує ризик відновлення бойових дій.

Крім того, Тегеран повідомив, що не братиме участі у другому раунді переговорів, які США планували провести до завершення двотижневого перемир’я.

Невизначеність і реакція ринку

США продовжують підтримувати блокаду іранських портів, тоді як Іран спочатку послабив, а потім знову посилив обмеження у протоці, через яку до війни проходила майже п’ята частина світових поставок нафти.

Аналітики зазначають, що ринок залишається надзвичайно волатильним.

За словами представника MST Marquee Сола Кавоніка, ціни реагують більше на заяви сторін, ніж на реальну ситуацію.

Читайте також Війна в Ірані спричиняє найгіршу нафтову кризу в історії

Він також наголосив, що оголошення про відкриття протоки було передчасним, а судновласники не поспішатимуть повертатися без чітких гарантій безпеки.

За даними Kpler, у суботу через Ормузьку протоку пройшло понад 20 суден із нафтою, скрапленим газом, металами та добривами.

Це найбільший показник з 1 березня, однак загальний рух через протоку залишається значно обмеженим.

