У Києві готують альтернативу ТЕЦ для одного з районів

Німеччина передала велику партію обладнання

Агентство відновлення розробляє альтернативні рішення для захисту столиці від енергетичного шантажу та атак на ТЕЦ. Споживачів підстрахують резервним живленням.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що голова агентства Сергій Сухомлин провів робочу зустріч із провідними інженерами, теплотехніками та науковцями Національної академії наук України.

Головною темою обговорення став захист критичної інфраструктури Києва та створення надійної альтернативи централізованому опаленню.

Зокрема розробка системи резервного теплозабезпечення для теплового району однієї з ТЕЦ міста Києва з огляду на ризики ворожих атак критичної інфраструктури.

Учасники наради проаналізували кілька варіантів посилення енергосистеми району, серед яких використання установок когенерації та впровадження автономних джерел живлення.

«З метою безпеки не розкриватиму всіх інструментів. Але уряд приділяє велику увагу Києву і наше завдання — до наступного опалювального сезону створити альтернативну систему резервного теплозабезпечення, щоб унеможливити ситуацію, з якою ми зіткнулися цієї зими», — зазначив він.

Нагадаємо, що Дарницька ТЕЦ у Києві, орієнтована на виробництво тепла для населення, зазнала значних пошкоджень під час нічної ракетної атаки рф 3 лютого.

