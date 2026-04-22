рф продає Китаю газ майже за безцінь: ціни в рази нижчі, ніж для Європи

рф очікує, що поставки природного газу до Китаю будуть продаватися зі значним дисконтом порівняно із європейським ринком щонайменше до 2029 року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела та розрахунки, пов’язані з російськими прогнозами енергетичного ринку.

Згідно з матеріалом, ціновий розрив між поставками до Китаю та експортом до Туреччини й на доступні європейські ринки зберігається на значному рівні. Раніше в оцінках російських економічних відомств зазначалося, що вартість газу для Китаю може бути на десятки відсотків нижчою, ніж для європейських покупців.

Читайте також У рф вирішили рятувати потопаючу економіку за рахунок багатіїв

За даними Bloomberg, у попередніх прогнозах цінова різниця становила від приблизно 27% до 38% на користь дешевших поставок до Китаю. В окремих розрахунках також згадувалися сценарії, за яких ціна для Китаю могла бути майже вдвічі нижчою за ціну для країн Європи.

У матеріалі підкреслюється, що така цінова структура відображає триваючу переорієнтацію російських енергетичних потоків на азіатський напрямок на тлі скорочення доступу до європейського ринку після початку війни проти України.

Водночас зазначається, що збільшення поставок до Китаю не компенсує повністю втрати європейського ринку ні за обсягами, ні за маржинальністю. При цьому структура контрактів залишається довгостроковою і прив’язаною до існуючих енергетичних угод між сторонами.

