У рф вирішили рятувати потопаючу економіку за рахунок багатіїв

Кремль планує обкласти великі компанії додатковим податком на надприбуток, щоб нівелювати ті прогалини в російській економіці, які ускладнюють ведення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби зовнішньої розвідки України.
Незважаючи на пропозицію російських олігархів добровільно внести внески до бюджету на фінансування війни, Кремль планує обкласти великі компанії додатковим «податком на надприбуток».
За підсумками 2025 року, російська влада планує запровадити новий податок на надприбутки бізнесу на тлі зростаючого дефіциту бюджету та фінансового тиску, пов’язаного з війною проти України.
Ставка податку може скласти аж 20%, що вдвічі більше, ніж під час попередньої кампанії у 2023 році. Йдеться про оподаткування тієї частини прибутку компаній за 2025 рік, яка перевищує середній рівень за 2018−2019 роки. Саме цей період використовувався як база під час збору надприбутків за 2021−2022 роки.
Минулий податок на надприбутки приніс російському бюджету близько 318,8 млрд рублів. Водночас від його сплати були звільнені нафтогазові та вугільні компанії, а основне навантаження лягло на підприємства, які займалися видобутком руд, рідкісних металів, фосфоритів, виробництвом чавуну, прокату, труб, кольорових металів та бізнесів, які працювали у сфері торгівлі.
Слід зазначити, що днями глава кремля путін провів нараду з російськими урядовцями, на якій обурився нинішньою економічною ситуацією в рф.
Диктатор наказав підлеглим вжити термінових заходів для поліпшення показників, а вже 20 квітня з’явилось повідомлення про податок на надприбутки росіян.
За матеріалами:
РБК-Україна
росія
