Blue Origin Безоса вперше повторно запустила ракету New Glenn Сьогодні 22:23

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса вперше повторно використала важку ракету New Glenn під час орбітального запуску, однак у ході місії виникли проблеми з виведенням супутника, пише TechCrunch.

Запуск відбувся з мису Канаверал у Флориді. Приблизно через дві години після старту компанія повідомила, що супутник зв’язку AST SpaceMobile опинився на «нестандартній орбіті», нижчій за заплановану.

У Blue Origin підтвердили відділення корисного навантаження та активацію супутника. AST SpaceMobile пізніше уточнила, що апарат доведеться звести з орбіти через невідповідність параметрам польоту.

За попереднім планом, другий ступінь ракети мав виконати повторне включення двигуна приблизно через годину після старту. Чи відбулося це включення — компанія не уточнила.

Повторне використання ракети відбулося під час третього запуску New Glenn і трохи більше ніж через рік після першого польоту. Ракету розробляли понад десять років.

Перший ступінь, який використали повторно, вже літав у попередній місії в листопаді. Тоді він вивів у космос два апарати NASA та здійснив посадку на морську платформу. Під час цього запуску ступінь знову повернувся на безпілотне судно приблизно через 10 хвилин після старту.

