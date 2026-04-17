Місце для вашої реклами

Японія розробляє свій супердешевий дрон

Японія презентувала новий наддешевий безпілотник ACM-01 Shiraha. Розробка базується на досвіді трьох чотирьох років повномасштабної війни в Україні.
Про це повідомляє Defence Blog.
Цей літальний апарат має дерев’яний фюзеляж, а вартість безпілотника всього 450 доларів за одиницю. При цьому БпЛА має розмір крил аж 1,9 метра.
Розробники відмовилися від дорогих матеріалів, адже головна мета — масовість. Усі компоненти та системи дрона виробляють виключно в Японії. Це гарантує незалежність від іноземних постачальників та стабільність виробництва.
Стартап представив новинку як навчальну платформу. Вона розрахована на інтенсивне використання. Якщо дрон розіб’ється — його можна замінити миттєво і це не вдарить по бюджету армії.
Японські інженери останні роки вивчали бої в Україні, аналізували логістику та швидкість втрат техніки на фронті. Висновок зробили простий і логічний: сучасна війна вимагає тисяч дешевих апаратів.
Конструкція Shiraha дозволяє:
  • швидко замінювати пошкоджені деталі;
  • масштабувати виробництво до тисяч одиниць на місяць;
  • додавати бойове обладнання за потреби.
Хоча базова версія створена для тренувань, вона має потенціал. Дрон можна оснастити засобами покращеного зв’язку. Також передбачена можливість збільшення дальності польоту. Такі модифікації зроблять апарат дорожчим, але перетворять його на повноцінну бойову одиницю.
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
