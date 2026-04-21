0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Німеччина готує приватизацію колишньої дочки Gazprom: планують залучити до €2 млрд

Фінтех і Картки
15
Sefe планує провести додаткову емісію акцій і залучити від €1,5 млрд до €2 млрд
Sefe планує провести додаткову емісію акцій і залучити від €1,5 млрд до €2 млрд
Німеччина готується до часткової приватизації компанії Sefe — колишнього підрозділу Gazprom, який Берлін націоналізував після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.
Про це повідомив CEO компанії Егберт Лаеге в коментарі Financial Times.
За його словами, Sefe планує провести додаткову емісію акцій і залучити від €1,5 млрд до €2 млрд. Отримані кошти спрямують передусім на розвиток інфраструктурного бізнесу — зокрема газосховищ і трубопроводів.
Наразі Sefe повністю належить державі, однак майбутня емісія стане першим кроком до зменшення частки уряду. Відповідно до вимог Європейської комісії, Німеччина має продати щонайменше 75% компанії до 2028 року.

Що відомо про Sefe

Sefe — компанія, яка раніше працювала під брендом Gazprom Germania. Вона об’єднує активи зберігання та транспортування газу, а також трейдинговий бізнес у Великій Британії.
За словами Лаеге, попри припущення про можливий поділ активів, Sefe планує зберегти єдину структуру, оскільки інфраструктура і трейдинг доповнюють одне одного.
Процес приватизації може відбуватися в кілька етапів. Після первинного залучення капіталу уряд розглядає різні варіанти — від подальшого продажу часток до потенційного IPO, хоча через обмежені строки цей варіант поки виглядає складнішим.
На рішення про прискорення приватизації також вплинула і нестабільність на енергетичних ринках, зокрема через конфлікти на Близькому Сході, які ускладнюють постачання енергоносіїв і підвищують ціни на газ.
Водночас уряд Німеччини обговорює можливі обмеження для інвесторів, зважаючи на стратегічне значення компанії для енергетичної безпеки.
Також не виключається варіант об’єднання Sefe з імпортером газу Uniper, який також був націоналізований у 2022 році після скорочення поставок з росії.
За матеріалами: ain
ain
Німеччина
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems