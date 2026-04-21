Німеччина готує приватизацію колишньої дочки Gazprom: планують залучити до €2 млрд

Sefe планує провести додаткову емісію акцій і залучити від €1,5 млрд до €2 млрд

Німеччина готується до часткової приватизації компанії Sefe — колишнього підрозділу Gazprom, який Берлін націоналізував після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Про це повідомив CEO компанії Егберт Лаеге в коментарі Financial Times.

Читайте також Після мільярдних збитків Газпром отримав трильйонний прибуток

За його словами, Sefe планує провести додаткову емісію акцій і залучити від €1,5 млрд до €2 млрд. Отримані кошти спрямують передусім на розвиток інфраструктурного бізнесу — зокрема газосховищ і трубопроводів.

Наразі Sefe повністю належить державі, однак майбутня емісія стане першим кроком до зменшення частки уряду. Відповідно до вимог Європейської комісії, Німеччина має продати щонайменше 75% компанії до 2028 року.

Що відомо про Sefe

Sefe — компанія, яка раніше працювала під брендом Gazprom Germania. Вона об’єднує активи зберігання та транспортування газу, а також трейдинговий бізнес у Великій Британії.

За словами Лаеге, попри припущення про можливий поділ активів, Sefe планує зберегти єдину структуру, оскільки інфраструктура і трейдинг доповнюють одне одного.

Процес приватизації може відбуватися в кілька етапів. Після первинного залучення капіталу уряд розглядає різні варіанти — від подальшого продажу часток до потенційного IPO, хоча через обмежені строки цей варіант поки виглядає складнішим.

На рішення про прискорення приватизації також вплинула і нестабільність на енергетичних ринках, зокрема через конфлікти на Близькому Сході, які ускладнюють постачання енергоносіїв і підвищують ціни на газ.

Водночас уряд Німеччини обговорює можливі обмеження для інвесторів, зважаючи на стратегічне значення компанії для енергетичної безпеки.

Також не виключається варіант об’єднання Sefe з імпортером газу Uniper, який також був націоналізований у 2022 році після скорочення поставок з росії.

