Українці платять картками: 96 зі 100 операцій безготівкові (НБУ) Сьогодні 13:00 — Фінтех і Картки

Українці платять картками: 96 зі 100 операцій безготівкові (НБУ)

Частка безготівкових операцій за сумою в І кварталі 2026 року зросла до 67,3% у загальній сумі операцій із платіжними картками.

А за кількістю — до 96% (у І кварталі 2025 року ці показники становили 65,2% та 95,2% відповідно), пише НБУ.

У I кварталі цього року найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (74,3% та 52,3% відповідно).

Там було здійснено 1 640,4 млн операцій на суму 644,1 млрд грн.

Перекази «з картки на картку» у I кварталі 2026 року становили близько чверті за сумою (25,3%) та менше десятини за кількістю (7,2%).

У I кварталі 2025 року було 28,1% за сумою та 7,8% за кількістю.

Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 16,9% за сумою та 14,5% за кількістю.

Створено finance. uа за допомгою ШІ

Платіжна інфраструктура зростає

За підсумками березня 2026 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 151,7 млн шт. Це на 2% більше порівняно з початком цього року.

Водночас кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, зменшилася незначно — на 6,2% до 61,4 млн шт. (станом на 01.01.2026 — 65,4 млн шт.).

Причини

Це відбулося внаслідок завершення дії низки державних програм соціальної підтримки громадян (наприклад, «Зимова Підтримка», «Тепла зима» тощо), у межах яких використовувалися платіжні картки на початку року.

Загалом більше половини (понад 57,1%) активних платіжних карток у березні — це безконтактні картки.

Популярні серед українців

Залишаються популярними і токенізовані платіжні картки, їх кількість з початку року майже не змінилася і становила 20,6 млн шт. Серед усіх активних карток токенізованою є кожна третя (33,5%).

Як наслідок, все менша частка операцій здійснюється в торговельній та сервісній мережах із фізичним зчитуванням даних із носія платіжної картки. У I кварталі цього року частка таких операцій становила 1,5% за сумою та 0,9% за кількістю (у I кварталі 2025 року — 3,1% та 2,2% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їх сума у І кварталі 2026 року становила 634,4 млрд грн (у I кварталі 2025 року — 507,2 млрд грн).

. Раніше Finance.ua писав , що робити, якщо банк «кинув» з кешбеком. Кешбек давно став одним із аргументів при відкритті банківської картки. Банки обіцяють клієнтам повернення частини витрачених коштів на покупки в супермаркетах, аптеках, кафе та ресторанах, на АЗС або у квіткових магазинах

Водночас іноді трапляються ситуації, коли клієнт сплатив покупку карткою, а очікуваний кешбек не нарахований. У такий момент може здатися, що банк «кинув» із кешбеком, тобто просто обдурив клієнта, не виплативши обіцяне.

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