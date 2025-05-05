Після мільярдних збитків Газпром отримав трильйонний прибуток — Finance.ua

Після мільярдних збитків Газпром отримав трильйонний прибуток
російський газовий монополіст Газпром у 2024 році отримав чистий прибуток за міжнародними стандартами в розмірі 1,2 трильйона рублів ($14,6 млрд) проти чистого збитку в 629,1 мільярда рублів у 2023 році.
Про це пише The Moscow Times.
Як повідомила компанія, це сталося завдяки нарощуванню поставок до Китаю і зростанню цін на газ.
«Істотну підтримку чистого прибутку надало зниження негативних курсових різниць за валютними зобов’язаннями, а також зростання відсоткових доходів від розміщення грошових коштів, яке компенсувало збільшення відсоткових витрат», — повідомив Газпром.
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Чистий прибуток, скоригований на негрошові статті, який виступає базою для розрахунку дивідендів, склав 1,4 трильйона рублів.
Виручка Газпрому минулого року зросла на 25,9% до 10,7 трильйона рублів.
EBITDA Газпрому в 4 кварталі 2024 року склала 966 мільярдів рублів, а за рік — зросла на 76% до 3,1 трильйона рублів.
«Зокрема, позитивний вплив на результат четвертого кварталу справило зростання поставок газу на зовнішні ринки, включно зі збільшенням експорту до Китаю з виходом з 1 грудня на максимальний контрактний рівень, — йдеться в публікації з посиланням на слова заступника голови правління Газпрому Фаміла Садигова. — Сприятлива цінова динаміка також сприяла поліпшенню фінансових результатів».
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За його словами, найбільший внесок у 2024 році зробив газовий бізнес, при цьому інші сегменти також забезпечили стабільно високий результат.
Загальний борг Газпрому залишився приблизно на рівні 2023 року — 6,7 трильйона рублів.
Як повідомлялось, уряд рф запланував подальше зниження ціни на російський газ для Китаю.
У 2024 році поставки Газпрому запущеним 2019 року трубопроводом Сила Сибіру обходилися КНР у $267,6 за тисячу кубометрів. Ціна була на 30% нижчою за ту, що платили клієнти в Європі та Туреччині ($376,9 за тисячу кубів).
У 2025 році ціна газу Газпрому для Китаю знизиться до $247,3, а для європейських і турецьких покупців, навпаки, зросте до $403 за тисячу кубометрів. Знижка, таким чином, досягне 39% і перевищить $150 за тисячу кубометрів.
При цьому на 2026 рік уряд рф планує подальше, незначне зниження ціни газу для КНР — до $241,8 за тисячу кубів.
У 2024 році Газпром прокачав до Китаю 31 млрд кубометрів газу, а у 2025-му вивів Силу Сибіру на проєктну потужність — 38 млрд кубометрів на рік. Це компенсує газовій монополії лише менше ніж 20% від довоєнного експорту в Євросоюз, який на піку доходив до 200 млрд кубометрів.
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