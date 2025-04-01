«Газпром» збільшить постачання газу до Словаччини в обхід України — Finance.ua
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«Газпром» збільшить постачання газу до Словаччини в обхід України

Енергетика
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російський «Газпром» істотно збільшить постачання газу до Словаччини трубопроводом «Турецький потік» з квітня.
Про це повідомив генеральний директор словацького імпортера SPP Войтех Ференц, пише Reuters.
Словаччина та Угорщина домагалися поновлення транзиту через Україну, при цьому Словаччина пригрозила накласти вето на допомогу ЄС Києву, якщо він не змінить своєї позиції.
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На початку лютого «Газпром» знову почав постачати газ до Словаччини, використовуючи обсяги, від яких відмовилася Угорщина, трубопроводом «Турецький потік», повідомила SPP минулого місяця.
31 березня Ференц заявив, що поставки у кілька разів перевищать обсяги поставок за останні два місяці, а не просто подвояться, як передбачалося раніше, за рахунок використання потужностей «Турецького потоку», що звільнилися.
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«У нас не буде проблем з постачанням, у нас не буде проблем зі зберіганням», — заявив торговий директор SPP Міхал Лалік.
Словаччина покладалася на постачання з Угорщини, яка переважно отримує російський газ «Турецьким потоком» після того, як транзит через Україну було зупинено наприкінці 2024 року через відмову продовжувати угоду з рф.
За матеріалами:
Forbes.ua
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