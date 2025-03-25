кремль хоче стягнути на користь Газпрому компенсацію з найбільшої західної нафтогазової компанії — Finance.ua

кремль хоче стягнути на користь Газпрому компенсацію з найбільшої західної нафтогазової компанії
Генпрокуратура рф вимагає стягнути з нафтогазового гіганту Shell 1,5 млрд євро відшкодування за неоплачені поставки газу в 2022 році на користь Газпром експорту. Ця сума може бути частково компенсована із зарезервованої на спецрахунку виплати для британської компанії за частку в Сахаліні-2.
Про це пише The Moscow Times.
Позов про стягнення зі структур Shell збитків було подано в жовтні 2024 року. Третіми особами в позові значаться оператор Сахаліну-2 Газпром експорт, Міненерго рф і регіональна влада Сахаліну, повідомила британська компанія у своєму річному звіті.
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Влада рф у червні 2022 року ухвалила рішення про створення нового російського оператора Сахаліну-2, якому перейшли всі права та обов’язки попереднього. Газпром зберіг контрольну частку в проєкті, японські інвестори — Mitsui і Mitsubishi — погодилися залишитися та отримали дозвіл влади рф, концерн Shell покинув проєкт, а його частка в 27,5% акцій за 94,8 млрд рублів дісталася структурі Газпрому — ТОВ Сахалінський проєкт.
«За задумом влади рф, виручені кошти від продажу частки Shell надійшли на спеціальний рахунок типу „С“ акціонера, який пішов, і після аудиту передаються йому, або списуються виявлені збитки за угодою про розподіл продукції, якщо їх буде виявлено, — йдеться в публікації. — Генпрокуратура в позові вимагає визнати незаконною відмову Shell підтримувати Sakhalin Energy Investment Company».
Глава правління російської Новатек Леонід Міхельсон заручився згодою володимира путіна на виплату нафтовому гіганту 95 млрд рублів за частку у проєкті Сахалін-2 та виведення компанії з російського ринку.
У вересні 2022 року повідомлялося, що Shell йде з великого російського проєкту Сахалін-2 із порожніми руками. Компанія відмовилася купувати частку у новому операторі проєкту Сахалін-2.
Нафта з проєкту Сахалін-2 переважно продається за довгостроковими контрактами до Японії.
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