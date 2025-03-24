Газпром програв арбітраж німецькій компанії — Finance.ua

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Газпром програв арбітраж німецькій компанії

Фондовий ринок
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Газпром програв арбітраж німецькій компанії
Газпром програв арбітраж німецькій компанії
Німецька енергетична компанія RWE виграла арбітраж проти Газпром-Експорту в Міжнародному арбітражному суді при Міжнародній торговій палаті (ICC).
Про це інформує видання Gap. Спір виник через припинення постачання газу російською компанією у 2022 році.
Наприкінці 2022 року RWE ініціювала арбітражний розгляд проти Газпром-Експорту у зв’язку з двома рамковими угодами про купівлю-продаж газу. Німецька компанія заявляла, що після припинення постачання їй довелося закуповувати газ за підвищеними цінами на відкритому ринку. Збитки, що виникли через це, RWE вирішила стягнути з Газпрому.
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Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році кремль вимагав від Європи розрахунків за газ у рублях. Через відмову низки країн постачання були скорочені. Вибух на Північному потоці у 2022 році фактично зупинив експорт до ЄС.
У грудні 2022 року німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського Газпрому через відсутність поставок газу.
Частка RWE у постачанні російського газу до 2023 року становила еквівалент 15 ТВт-год. З початку російського воєнного вторгнення в Україну цей показник скоротився до 4 ТВт-год.
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В травні 2024 року повідомлялося, що чисті збитки Газпрому за цей період склали 629 млрд руб. ($6,84 млрд).
У травні 2025 року повідомлялося про те, що Газпром отримав чистий збиток у розмірі 1, 077 трлн рублів або $12,89 млрд.
Багатомільярдні збитки «Газпрому» змушують компанію задуматися про розпродаж елітної нерухомості і скорочення штату центрального офісу на 40%.
Станом на 25 березня 2025 року запаси валюти на рахунках Газпрому впали майже до нуля.
За матеріалами:
НВ
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