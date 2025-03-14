«Газпром» через фінансові труднощі може продати свої розкішні офіси — Reuters Сьогодні 21:30 — Фондовий ринок

російський «Газпром» розглядає можливість виставити на продаж будівлю компанії у стилі італійського палаццо у центрі Санкт-Петербурга та іншу елітну нерухомість, якою володіє компанія, на тлі багатомільярдних збитків і спроб заощадити.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

У матеріалі йдеться, що розкішні офіси стали символом стрімкого занепаду «Газпрому», спричиненого майже повною втратою європейських ринків після початку війни росії проти України, що розірвала зв’язки москви із Заходом.

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Колись найуспішніший підрозділ компанії «Газпром експорт» за останні п’ять років скоротив кількість співробітників із 600 до кількох десятків осіб. Ті, хто залишився, зосереджені переважно на судових процесах із колишніми покупцями із ЄС, оскільки європейські продажі у компанії відсутні, розповіли джерела.

Reuters зазначає, що проблеми «Газпрому» виходять далеко за межі експортного підрозділу. За даними співрозмовників інформагентства, глава компанії Олексій Міллер схвалив плани щодо скорочення 1500 робочих місць у головному офісі материнської компанії у росії у Санкт-Петербурзі.

Оголошення про звільнення у штаб-квартирі «Газпрому» не було, однак співробітників попросили підготувати індивідуальні презентації про те, чому вони повинні зберегти свої робочі місця. Співробітникам також сказали написати опис своїх посадових функцій на випадок дублювання. За словами джерела, цей процес очікується завершити протягом декількох тижнів, коли буде скорочено близько 40% персоналу штаб-квартири компанії.

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За словами одного із неназваних співрозмовників агенції, всередині «Газпрому» вважали, що Європа швидко повернеться, «благаючи» про відновлення поставок російського газу.

Минулого року «Газпром» оприлюднив чистий збиток у 7 мільярдів доларів США за 2023 рік. Також за перші дев’ять місяців 2024 року було зафіксовано ще один збиток.

Ціна акцій «Газпрому» впала у середині грудня до мінімуму із січня 2009 року, знизившись більш ніж на третину із початку 2024 року.

Крім цього, ринкова капіталізація компанії станом на середу, 12 березня, становила близько 46 мільярдів доларів США, що нижче від історичного максимуму в 330,9 мільярдів доларів США у 2007 році.

Укрінформ За матеріалами:

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