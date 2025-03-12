Європейські компанії вимагають від Газпрому 18 мільярдів євро компенсації — Finance.ua

Європейські компанії вимагають від Газпрому 18 мільярдів євро компенсації Сьогодні 06:29 — Фондовий ринок

Європейські компанії вимагають від Газпрому 18 мільярдів євро компенсації

Європейські енергетичні компанії подали позови до «Газпрому» на загальну суму 18 млрд євро через припинення постачань газу. Це майже вдвічі більше, ніж російський монополіст має у грошових резервах.

Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

Найбільший позов — 14,3 млрд євро — висунула німецька Uniper. У червні 2024 року Стокгольмський арбітраж задовольнив його повністю. Польська Europol Gaz вимагає 1,55 млрд євро за втрати через зупинку газопроводу «Ямал — Європа». Серед інших позивачів:

Engie (Франція) — 305 млн євро;

OMV (Австрія) — 575 млн євро;

CEZ (Чехія) — 58 млн євро;

ZSE Energia та Vychodoslovenska energetika (Словаччина) — 9 та 4 млн євро;

DXT Commodities (Швейцарія) — 385 млн євро;

Axpo Solutions (Швейцарія) — 623 млн євро.

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Газпром подав 13 зустрічних позовів до арбітражного суду Санкт-Петербурга, намагаючись заблокувати розгляд справ за межами рф.

Загальна сума претензій майже дорівнює річній виручці «Газпрому» від експорту газу: 10 млрд дол. — продажі в Європу та Туреччину, 7 млрд дол. — експорт у Китай, 2 млрд дол. — постачання до країн СНД і Центральної Азії.

Фінансові резерви компанії на 30 вересня 2024 року становили 933 млрд рублів (10,5 млрд дол.), що покриває лише половину заявлених вимог.

Економічна Правда За матеріалами:

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