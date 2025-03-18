У 2024 році російський «Газпром» зазнав збитків на понад 12 млрд доларів — Finance.ua

У 2024 році російський «Газпром» зазнав збитків на понад 12 млрд доларів Сьогодні 19:33 — Фондовий ринок

У 2024 році російський «Газпром» зазнав збитків на понад 12 млрд доларів

У 2024 році за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБУ) «Газпром» зазнав збитків у 1,076 трильйона рублів, що становить 12,89 мільярда доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Інтерфакс.

Для порівняння, у 2023 році компанія отримала чистий прибуток у розмірі 695,6 мільярда рублів. Зазначається, що основною причиною фінансових втрат стало зниження ринкової вартості акцій дочірньої компанії «Газпром нафта».

Очікується, що «Газпром» оприлюднить фінансові результати за 2024 рік за міжнародними стандартами (МСФЗ) до кінця квітня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу. За його словами, це «мільярди на крові».

1 січня 2025 року завершився термін дії угоди України з росією про транзит газу.

У листопаді Reuters писало, що «Газпром» у своєму внутрішньому плануванні на 2025 рік вийшов з припущення, що транзит газу до Європи через Україну припиниться після 31 грудня 2024 року.

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