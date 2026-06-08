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Sense Bank запустив нову флагманську картку: власні кошти та кредитний ліміт в одному продукті
Sense Bank спільно з Mastercard представив нову флагманську картку Sense, яка дозволяє користуватися як власними коштами, так і кредитним лімітом в межах однієї картки. Клієнти можуть отримувати дохід на залишок власних коштів або користуватися кредитним лімітом зі ставкою 0,01% річних на покупки.
Унікальність картки Sense у поєднанні переваг, які найчастіше доступні в різних банківських продуктах. Банк нараховує 3% річних на залишок власних коштів щомісяця, а також надає кредитний ліміт до 50 000 грн зі ставкою 0,01% річних на покупки. На відміну від більшості кредитних карток, де пільгові умови діють обмежений час, ставка 0,01% річних на покупки зберігається постійно.
«Ми бачимо, що клієнти дедалі рідше поділяють свої фінанси на окремі продукти для заощаджень, щоденних витрат чи кредитування. Людям потрібне одне просте рішення, яке працює в різних життєвих ситуаціях. Саме тому ми створили картку Sense — продукт, який дозволяє одночасно користуватися власними коштами, отримувати дохід на їх залишок і за потреби мати доступ до кредитного ліміту на зрозумілих умовах», — зазначила Інна Тютюн, членкиня Правління та директорка блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank
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