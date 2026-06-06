Як дізнатися IBAN свого рахунку
Що таке IBAN
- перші два знаки — буквений код країни. Всі українські рахунки у форматі IBAN починаються з UA;
- перша та друга цифра — контрольний розряд — число, яке генерують за певним алгоритмом;
- наступні 6 цифр — код ID Національного банку України надавача платіжних послуг, який обслуговує користувача.
- далі — 19 цифр, що містять інформацію про номер рахунку. Якщо в номері рахунку кількість цифр менша ніж 19, то на його початку додають нулі.
Як дізнатися IBAN свого рахунку
Що буде, якщо ви зазначите неправильні реквізити
- банк чи інший надавач платіжних послуг може не здійснити платіж, оскільки не ідентифікує зазначений вами номер рахунку;
- платіж «зависне» в базі — кошти не надійдуть до отримувача, але нікуди й не зникнуть. У цьому випадку платіж може бути повернений платнику або ж платнику надійде повідомлення щодо надання уточнених реквізитів;
- банк чи інший надавач платіжних послуг поверне платіж відправникові. Кошти повернуться, однак відправник втратить певну суму на оплату комісії за переказ;
- кошти будуть перераховані іншій особі. У цьому випадку все залежатиме лише від отримувача коштів, чи захоче він повернути ваші кошти, зрозумівши, що отримав їх помилково.
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