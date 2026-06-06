Як дізнатися IBAN свого рахунку Сьогодні 12:08 — Фінтех і Картки

Що таке IBAN та для чого він потрібен, Фото: magnific

Для зарахування зарплати, пенсії, соціальних виплат чи грошових переказів сьогодні зазвичай потрібен номер рахунку IBAN. Однак багато користувачів досі плутають його зі звичайним номером банківської картки.

Фахівці платформи «Гаразд» розповіли , як дізнатися IBAN свого рахунку.

Що таке IBAN

IBAN (International Bank Account Number) — це міжнародний стандарт номера банківського рахунку, який використовується в Україні та багатьох інших країнах світу.

В Україні номер IBAN складається з 29 символів:

перші два знаки — буквений код країни. Всі українські рахунки у форматі IBAN починаються з UA;

перша та друга цифра — контрольний розряд — число, яке генерують за певним алгоритмом;

наступні 6 цифр — код ID Національного банку України надавача платіжних послуг, який обслуговує користувача.

далі — 19 цифр, що містять інформацію про номер рахунку. Якщо в номері рахунку кількість цифр менша ніж 19, то на його початку додають нулі.

IBAN дозволяє швидко визначити платника та отримувача коштів, а також фінансову установу, яка обслуговує рахунок. Цей код також зменшує ризик помилок під час проведення платежів.

Який вигляд має IBAN в Україні, Фото: НБУ

Як дізнатися IBAN свого рахунку

Дізнатися свій IBAN можна через мобільний застосунок банку чи онлайн-банкінг. Для цього потрібно обрати потрібно картку в цифровому сервісі — 29-значний номер відображається у розділі повних реквізитів і доступний для копіювання.

Також можна зателефонувати до контакт-центру або звернутися у відділенні банку чи іншого надавача платіжних послуг, де фахівці нададуть потрібну інформацію.

Згенерувати чи перевірити IBAN можна на сайті Національного банку України.

Що буде, якщо ви зазначите неправильні реквізити

У разі помилки під час введення реквізитів для ініціювання та виконання платіжної операції можуть бути різні випадки/наслідки:

банк чи інший надавач платіжних послуг може не здійснити платіж, оскільки не ідентифікує зазначений вами номер рахунку;

платіж «зависне» в базі — кошти не надійдуть до отримувача, але нікуди й не зникнуть. У цьому випадку платіж може бути повернений платнику або ж платнику надійде повідомлення щодо надання уточнених реквізитів;

банк чи інший надавач платіжних послуг поверне платіж відправникові. Кошти повернуться, однак відправник втратить певну суму на оплату комісії за переказ;

кошти будуть перераховані іншій особі. У цьому випадку все залежатиме лише від отримувача коштів, чи захоче він повернути ваші кошти, зрозумівши, що отримав їх помилково.

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