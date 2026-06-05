НБУ пропонує змінити правила примусового списання коштів для погашення податкових боргів
Національний банк України пропонує внести зміни до порядку виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів без згоди платника, зокрема у випадках примусового списання коштів для погашення податкового боргу.
Йдеться про зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління НБУ від 29 липня 2022 року № 163, повідомляє пресслужба регулятора.
Причина змін
Як повідомили в НБУ, пропозиції щодо оновлення порядку надійшли від Державної податкової служби України у зв’язку із запровадженням механізму електронного стягнення коштів для погашення податкового боргу.
Новий механізм побудований на використанні міжнародного стандарту ISO 20022.
Що пропонує регулятор
Національний банк пропонує:
- уточнити процедуру накопичення коштів на рахунку платника, якщо їх немає або недостатньо для виконання платіжної інструкції стягувача;
- надати можливість ДПСУ та Державній казначейській службі України самостійно регулювати порядок формування, підписання та надсилання від ДПСУ до ДКСУ платіжних інструкцій в електронній формі.
Передбачається, що надавачі платіжних послуг матимуть місяць, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог регулятора.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що перевірити, чи є податковий борг, і за потреби одразу його сплатити можна за кілька хвилин, без черг і відвідування податкової. Державна податкова служба розширила цифрові сервіси, які дозволяють отримати всю необхідну інформацію онлайн і швидко закрити свої податкові зобов’язання. Перевірити стан розрахунків можна через електронні інструменти — зокрема Електронний кабінет платника та застосунок «Дія».
Також перевірити свої податкові зобов’язання можна через мобільний застосунок «Моя податкова», який доступний у маркетах додатків.
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