Податковий борг: як перевірити і сплатити за кілька кліків
Перевірити, чи є податковий борг, і за потреби одразу його сплатити можна за кілька хвилин, без черг і відвідування податкової. Державна податкова служба розширює цифрові сервіси, які дозволяють отримати всю необхідну інформацію онлайн і швидко закрити свої податкові зобов’язання.
Як перевірити податковий борг онлайн
За словами представниці ДПС, ключовий акцент зроблено на доступності сервісів для кожного платника. Перевірити стан розрахунків можна через електронні інструменти — зокрема Електронний кабінет платника та застосунок «Дія».
Для входу до електронного кабінету передбачено кілька способів:
- за допомогою електронного підпису через акредитований центр сертифікації ключів;
- через «Дія.Підпис» із підтвердженням особи в застосунку.
Покрокова інструкція
Схема 1:
- увійдіть до Електронного кабінету;
- у полі «Оберіть АЦСК» оберіть АЦСК (наприклад АЦСК ІДД ДПС);
- оберіть «Особистий ключ» та введіть «Пароль захисту ключа»;
- натисніть «Зчитати», потім «Увійти» (перевірте дані та підтвердіть вхід);
- перейдіть у розділ «Стан розрахунків з бюджетом».
Схема 2:
Увійдіть у свій Електронний кабінет із використанням «Дія.Підпис».
Для цього на вході до Електронного кабінету:
- натисніть «Дія.Підпис», потім «Отримати код»;
- перед вами з’явиться QR-код, який необхідно відсканувати та перейти у застосунок «Дія»;
- на екрані відобразиться вікно «Запит на підпис документа через „Дія.Підпис“», натисніть «Підписати»;
- застосунок «Дія» відсканує обличчя для перевірки особистості;
- після успішної перевірки введіть пароль вашого «Дія.Підпис».
Після авторизації користувач отримує доступ до розділу зі станом розрахунків із бюджетом, де відображається інформація про наявність або відсутність податкового боргу.
У разі наявності заборгованості її можна одразу сплатити онлайн — через банківський застосунок або «Дію». Для цього використовується відповідний код платежу — «140» (погашення податкового боргу).
Також перевірити свої податкові зобов’язання можна через мобільний застосунок «Моя податкова», який доступний у маркетах додатків.
У ДПС наголошують, що розвиток таких сервісів спрямований на зменшення бюрократії та спрощення доступу до податкової інформації для громадян.
Поділитися новиною
Також за темою
Перетинати кордон на авто буде легше: коли запрацюють зміни
З 1 травня українці отримають оновлені платіжки: що змінять
Втрата посвідчення водія: у МВС пояснили, чи потрібен повторний іспит
Польща готує зміни у програмі «800+»
Заявку на компенсацію за сонячні електростанції у Києві можна подати онлайн
Борги за пенсією: що робити, якщо ПФУ не платить