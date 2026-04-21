Податковий борг: як перевірити і сплатити за кілька кліків Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Сплата податкового боргу онлайн

Перевірити, чи є податковий борг, і за потреби одразу його сплатити можна за кілька хвилин, без черг і відвідування податкової. Державна податкова служба розширює цифрові сервіси, які дозволяють отримати всю необхідну інформацію онлайн і швидко закрити свої податкові зобов’язання.

Як перевірити податковий борг онлайн

За словами представниці ДПС, ключовий акцент зроблено на доступності сервісів для кожного платника. Перевірити стан розрахунків можна через електронні інструменти — зокрема Електронний кабінет платника та застосунок «Дія».

Для входу до електронного кабінету передбачено кілька способів:

за допомогою електронного підпису через акредитований центр сертифікації ключів;

через «Дія.Підпис» із підтвердженням особи в застосунку.

Покрокова інструкція

Схема 1:

увійдіть до Електронного кабінету;

у полі «Оберіть АЦСК» оберіть АЦСК (наприклад АЦСК ІДД ДПС);

оберіть «Особистий ключ» та введіть «Пароль захисту ключа»;

натисніть «Зчитати», потім «Увійти» (перевірте дані та підтвердіть вхід);

перейдіть у розділ «Стан розрахунків з бюджетом».

Читайте також ДПС запустила податковий супровід ветеранського бізнесу

Схема 2:

Увійдіть у свій Електронний кабінет із використанням «Дія.Підпис».

Для цього на вході до Електронного кабінету:

натисніть «Дія.Підпис», потім «Отримати код»;

перед вами з’явиться QR-код, який необхідно відсканувати та перейти у застосунок «Дія»;

на екрані відобразиться вікно «Запит на підпис документа через „Дія.Підпис“», натисніть «Підписати»;

застосунок «Дія» відсканує обличчя для перевірки особистості;

після успішної перевірки введіть пароль вашого «Дія.Підпис».

Після авторизації користувач отримує доступ до розділу зі станом розрахунків із бюджетом, де відображається інформація про наявність або відсутність податкового боргу.

У разі наявності заборгованості її можна одразу сплатити онлайн — через банківський застосунок або «Дію». Для цього використовується відповідний код платежу — «140» (погашення податкового боргу).

Також перевірити свої податкові зобов'язання можна через мобільний застосунок «Моя податкова», який доступний у маркетах додатків.

У ДПС наголошують, що розвиток таких сервісів спрямований на зменшення бюрократії та спрощення доступу до податкової інформації для громадян.

