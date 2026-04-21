Податковий борг: як перевірити і сплатити за кілька кліків

Сплата податкового боргу онлайн
Перевірити, чи є податковий борг, і за потреби одразу його сплатити можна за кілька хвилин, без черг і відвідування податкової. Державна податкова служба розширює цифрові сервіси, які дозволяють отримати всю необхідну інформацію онлайн і швидко закрити свої податкові зобов’язання.

Як перевірити податковий борг онлайн

За словами представниці ДПС, ключовий акцент зроблено на доступності сервісів для кожного платника. Перевірити стан розрахунків можна через електронні інструменти — зокрема Електронний кабінет платника та застосунок «Дія».
Для входу до електронного кабінету передбачено кілька способів:
  • за допомогою електронного підпису через акредитований центр сертифікації ключів;
  • через «Дія.Підпис» із підтвердженням особи в застосунку.

Покрокова інструкція

Схема 1:
  • увійдіть до Електронного кабінету;
  • у полі «Оберіть АЦСК» оберіть АЦСК (наприклад АЦСК ІДД ДПС);
  • оберіть «Особистий ключ» та введіть «Пароль захисту ключа»;
  • натисніть «Зчитати», потім «Увійти» (перевірте дані та підтвердіть вхід);
  • перейдіть у розділ «Стан розрахунків з бюджетом».
Схема 2:
Увійдіть у свій Електронний кабінет із використанням «Дія.Підпис».
Для цього на вході до Електронного кабінету:
  • натисніть «Дія.Підпис», потім «Отримати код»;
  • перед вами з’явиться QR-код, який необхідно відсканувати та перейти у застосунок «Дія»;
  • на екрані відобразиться вікно «Запит на підпис документа через „Дія.Підпис“», натисніть «Підписати»;
  • застосунок «Дія» відсканує обличчя для перевірки особистості;
  • після успішної перевірки введіть пароль вашого «Дія.Підпис».
Після авторизації користувач отримує доступ до розділу зі станом розрахунків із бюджетом, де відображається інформація про наявність або відсутність податкового боргу.
У разі наявності заборгованості її можна одразу сплатити онлайн — через банківський застосунок або «Дію». Для цього використовується відповідний код платежу — «140» (погашення податкового боргу).
Також перевірити свої податкові зобов’язання можна через мобільний застосунок «Моя податкова», який доступний у маркетах додатків.
У ДПС наголошують, що розвиток таких сервісів спрямований на зменшення бюрократії та спрощення доступу до податкової інформації для громадян.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
