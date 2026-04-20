Польща готує зміни у програмі «800+»

У Польщі планують змінити правила надання державної допомоги сім’ям за програмою «800+», яка охоплює мільйони отримувачів. Влада має намір спростити процедуру отримання виплат і зменшити бюрократичне навантаження через цифровізацію.
Відповідні зміни можуть запрацювати з 1 червня 2027 року, якщо законопроєкт буде ухвалений.
Про це пише inpoland.

Що зміниться для отримувачів

Ключове нововведення — автоматичне продовження виплат без щорічного подання заяви.
  • Дані для цього братимуть із системи Управління соціального страхування Польщі (ZUS).
  • Заявку потрібно буде подавати лише один раз — під час першого оформлення допомоги на дитину.
  • Надалі виплати продовжуватимуть автоматично, якщо не змінюються обставини.
  • У разі змін у складі сім’ї або інших даних їх можна буде оновити.
Також уточнюється перелік осіб, які мають право на допомогу. Зокрема, її зможуть отримувати люди, які мають постійну опіку над дитиною за рішенням суду.

Коли запрацюють нові правила

Законопроєкт планують розглянути у другому кварталі 2026 року. Якщо його ухвалять, нові правила набудуть чинності з 1 червня 2027 року.
До цього часу діятиме чинна процедура: для безперервного отримання виплат батьки мають подавати заяви у встановлені строки, зокрема до 30 квітня на наступний розрахунковий період.
Очікується, що зміни дозволять підвищити ефективність системи соціальної підтримки та скоротити витрати на її адміністрування.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
