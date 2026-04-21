Місце для вашої реклами

Перетинати кордон на авто буде легше: коли запрацюють зміни

Особисті фінанси
156
В Україні з червня 2026 року у рамках проєкту «єЧерга» працюватиме електронна система перетину кордону для легкових авто.
Як розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, починається оновлення сервісу, яке передбачає два напрямки.
  • запуск електронної черги для легкових авто,
  • нові функції для вантажівок і автобусів.
«Легкові авто плануємо запустити вже у червні» — сказав він.

Що це означає для громадян

Запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через Дію, сайт і мобільний застосунок єЧерги. Скористатися сервісом зможуть як українці, так і іноземці.
Окремо запустять автоматичну перевірку страхового полісу «Зелена картка» для всіх типів транспорту.
Для вантажівок впорядкують систему пріоритетного проїзду — проведуть інтеграцію з митними документами Т1 і книжками МДП, забезпечать пріоритет для авторизованих економічних операторів.
З його слів, єЧерга вже довела свою ефективність: понад 3 млн перетинів кордону вантажівками та автобусами за онлайн-записом.
«Наступний етап — розширити сервіс для приватних авто і водночас посилити функціонал для бізнесу. Наше завдання — зробити перетин кордону більш прогнозованим, зручним і прозорим для всіх користувачів» — каже міністр.
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, виїзд за кордон може вплинути на пільги та субсидії. Кабінет Міністрів ініціював посилення контролю за соціальними виплатами та пенсіями для громадян, які виїжджають за межі країни або на тимчасово окуповані території. У Верховній Раді зареєстровано відповідний урядовий законопроєкт № 15055. Документ передбачає надання Пенсійному фонду доступу до даних про перетин державного кордону.
Згідно з пропозицією уряду, Державна прикордонна служба має надавати Пенсійному фонду інформацію з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи, яка використовується для контролю осіб, транспортних засобів і вантажів під час перетину державного кордону.
Тетяна Берегова
Місце для вашої реклами
