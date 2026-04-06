Виїзд за кордон ВПО: коли припиняють виплати і як їх поновити Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Внутрішньо переміщені особи, які виїжджають за кордон на тривалий час, можуть втратити право на допомогу на проживання. Водночас такі виплати можна поновити після повернення в Україну — за певних умов. Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО пояснюємо, як саме працюють ці правила.

Коли виплати припиняють

Допомогу на проживання ВПО можуть скасувати, якщо людина:

виїхала за кордон на тимчасове або постійне проживання;

перебуває за межами України понад 30 днів поспіль;

перебуває за кордоном більше ніж 60 днів сумарно протягом 6-місячного періоду отримання допомоги.

Виплати припиняються:

з місяця виїзду — якщо йдеться про постійне проживання;

з наступного місяця — якщо перевищено дозволений строк перебування за кордоном.

«Припинення застосовується в межах того 6-місячного періоду, в якому відбулося перевищення строку перебування за кордоном. В цьому періоді допомога більше не призначається і не поновлюється», — наголошують фахівці.

Обов’язок повідомити про виїзд

Отримувачі допомоги мають повідомити про виїзд або тривале перебування за кордоном протягом 14 календарних днів. Це можна зробити через:

орган Пенсійного фонду;

орган місцевої влади;

ЦНАП.

Заяву можна подати у довільній формі — поштою або електронною поштою. Також можна самостійно відмовитися від виплат через портал або застосунок «Дія».

Якщо не повідомити про такі обставини, надміру отримані кошти доведеться повернути — добровільно або за рішенням суду.

Водночас виплати можуть припинити і автоматично — якщо Пенсійний фонд отримає інформацію про перебування за кордоном із державних реєстрів.

Коли дозволений термін перебування за кордоном можуть подовжити

У деяких випадках допустимий термін перебування за кордоном можуть збільшити:

з 30 до 60 днів;

з 60 до 90 днів відповідно.

Це можливо за наявності поважних причин, зокрема:

службове відрядження;

навчання, стажування;

лікування або реабілітація;

хвороба людини чи члена сім’ї;

догляд за хворою дитиною;

участь у змаганнях або супровід дітей;

смерть родичів.

Такі причини потрібно підтвердити документами та подати їх до Пенсійного фонду. Якщо документи іноземною мовою — потрібен переклад українською.

Як поновити виплати після повернення

Припинення допомоги не означає втрату права на неї назавжди. Після повернення в Україну виплати можна відновити.

Для цього потрібно:

подати заяву до Пенсійного фонду, органу місцевої влади або ЦНАПу;

дочекатися початку нового 6-місячного періоду.

Водночас людина має відповідати умовам:

відповідати майновим критеріям;

належати до вразливих категорій (пенсіонери, малозабезпечені сім’ї, особи з інвалідністю, вагітні жінки тощо).

Особи, які раніше не оформлювали статус ВПО і не отримували допомогу, також можуть це зробити після повернення з-за кордону.

Для цього потрібно подати заяву не пізніше ніж через 15 робочих днів після повернення та відповідати встановленим критеріям.

Подати документи можна:

офлайн — у ПФУ, органі місцевої влади або ЦНАПі;

онлайн — через портал або застосунок «Дія».

Раніше ми повідомляли , що з 1 квітня змінився механізм надання виплат від УВКБ ООН.

