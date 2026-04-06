Виїзд за кордон ВПО: коли припиняють виплати і як їх поновити
Внутрішньо переміщені особи, які виїжджають за кордон на тривалий час, можуть втратити право на допомогу на проживання. Водночас такі виплати можна поновити після повернення в Україну — за певних умов. Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО пояснюємо, як саме працюють ці правила.
Коли виплати припиняють
Допомогу на проживання ВПО можуть скасувати, якщо людина:
- виїхала за кордон на тимчасове або постійне проживання;
- перебуває за межами України понад 30 днів поспіль;
- перебуває за кордоном більше ніж 60 днів сумарно протягом 6-місячного періоду отримання допомоги.
Виплати припиняються:
- з місяця виїзду — якщо йдеться про постійне проживання;
- з наступного місяця — якщо перевищено дозволений строк перебування за кордоном.
«Припинення застосовується в межах того 6-місячного періоду, в якому відбулося перевищення строку перебування за кордоном. В цьому періоді допомога більше не призначається і не поновлюється», — наголошують фахівці.
Обов’язок повідомити про виїзд
Отримувачі допомоги мають повідомити про виїзд або тривале перебування за кордоном протягом 14 календарних днів. Це можна зробити через:
- орган Пенсійного фонду;
- орган місцевої влади;
- ЦНАП.
Заяву можна подати у довільній формі — поштою або електронною поштою. Також можна самостійно відмовитися від виплат через портал або застосунок «Дія».
Якщо не повідомити про такі обставини, надміру отримані кошти доведеться повернути — добровільно або за рішенням суду.
Водночас виплати можуть припинити і автоматично — якщо Пенсійний фонд отримає інформацію про перебування за кордоном із державних реєстрів.
Коли дозволений термін перебування за кордоном можуть подовжити
У деяких випадках допустимий термін перебування за кордоном можуть збільшити:
- з 30 до 60 днів;
- з 60 до 90 днів відповідно.
Це можливо за наявності поважних причин, зокрема:
- службове відрядження;
- навчання, стажування;
- лікування або реабілітація;
- хвороба людини чи члена сім’ї;
- догляд за хворою дитиною;
- участь у змаганнях або супровід дітей;
- смерть родичів.
Такі причини потрібно підтвердити документами та подати їх до Пенсійного фонду. Якщо документи іноземною мовою — потрібен переклад українською.
Як поновити виплати після повернення
Припинення допомоги не означає втрату права на неї назавжди. Після повернення в Україну виплати можна відновити.
Для цього потрібно:
- подати заяву до Пенсійного фонду, органу місцевої влади або ЦНАПу;
- дочекатися початку нового 6-місячного періоду.
Водночас людина має відповідати умовам:
- відповідати майновим критеріям;
- належати до вразливих категорій (пенсіонери, малозабезпечені сім’ї, особи з інвалідністю, вагітні жінки тощо).
Особи, які раніше не оформлювали статус ВПО і не отримували допомогу, також можуть це зробити після повернення з-за кордону.
Для цього потрібно подати заяву не пізніше ніж через 15 робочих днів після повернення та відповідати встановленим критеріям.
Подати документи можна:
- офлайн — у ПФУ, органі місцевої влади або ЦНАПі;
- онлайн — через портал або застосунок «Дія».
Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня змінився механізм надання виплат від УВКБ ООН.
