Місце для вашої реклами

Виїзд за кордон ВПО: коли припиняють виплати і як їх поновити

Особисті фінанси
Український прапор на фоні мапи Європи
Внутрішньо переміщені особи, які виїжджають за кордон на тривалий час, можуть втратити право на допомогу на проживання. Водночас такі виплати можна поновити після повернення в Україну — за певних умов. Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО пояснюємо, як саме працюють ці правила.

Коли виплати припиняють

Допомогу на проживання ВПО можуть скасувати, якщо людина:
  • виїхала за кордон на тимчасове або постійне проживання;
  • перебуває за межами України понад 30 днів поспіль;
  • перебуває за кордоном більше ніж 60 днів сумарно протягом 6-місячного періоду отримання допомоги.
Виплати припиняються:
  • з місяця виїзду — якщо йдеться про постійне проживання;
  • з наступного місяця — якщо перевищено дозволений строк перебування за кордоном.
«Припинення застосовується в межах того 6-місячного періоду, в якому відбулося перевищення строку перебування за кордоном. В цьому періоді допомога більше не призначається і не поновлюється», — наголошують фахівці.

Обов’язок повідомити про виїзд

Отримувачі допомоги мають повідомити про виїзд або тривале перебування за кордоном протягом 14 календарних днів. Це можна зробити через:
  • орган Пенсійного фонду;
  • орган місцевої влади;
  • ЦНАП.
Заяву можна подати у довільній формі — поштою або електронною поштою. Також можна самостійно відмовитися від виплат через портал або застосунок «Дія».
Якщо не повідомити про такі обставини, надміру отримані кошти доведеться повернути — добровільно або за рішенням суду.
Читайте також
Водночас виплати можуть припинити і автоматично — якщо Пенсійний фонд отримає інформацію про перебування за кордоном із державних реєстрів.

Коли дозволений термін перебування за кордоном можуть подовжити

У деяких випадках допустимий термін перебування за кордоном можуть збільшити:
  • з 30 до 60 днів;
  • з 60 до 90 днів відповідно.
Це можливо за наявності поважних причин, зокрема:
  • службове відрядження;
  • навчання, стажування;
  • лікування або реабілітація;
  • хвороба людини чи члена сім’ї;
  • догляд за хворою дитиною;
  • участь у змаганнях або супровід дітей;
  • смерть родичів.
Такі причини потрібно підтвердити документами та подати їх до Пенсійного фонду. Якщо документи іноземною мовою — потрібен переклад українською.

Як поновити виплати після повернення

Припинення допомоги не означає втрату права на неї назавжди. Після повернення в Україну виплати можна відновити.
Для цього потрібно:
  • подати заяву до Пенсійного фонду, органу місцевої влади або ЦНАПу;
  • дочекатися початку нового 6-місячного періоду.
Водночас людина має відповідати умовам:
  • відповідати майновим критеріям;
  • належати до вразливих категорій (пенсіонери, малозабезпечені сім’ї, особи з інвалідністю, вагітні жінки тощо).
Читайте також
Особи, які раніше не оформлювали статус ВПО і не отримували допомогу, також можуть це зробити після повернення з-за кордону.
Для цього потрібно подати заяву не пізніше ніж через 15 робочих днів після повернення та відповідати встановленим критеріям.
Подати документи можна:
  • офлайн — у ПФУ, органі місцевої влади або ЦНАПі;
  • онлайн — через портал або застосунок «Дія».
Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня змінився механізм надання виплат від УВКБ ООН.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОВиплати ВПО
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
