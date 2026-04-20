Україна завдала нафтовій промисловості росії збитків у понад $2,3 млрд за місяць — Зеленський Сьогодні 21:38 — Світ

Далекобійні удари України по росії лише у березні завдали нафтовій промисловості рф щонайменше 2,3 млрд доларів збитків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Втрати рф

Президент повідомив, що лише за березень втрати російської нафтової галузі внаслідок далекобійних ударів оцінюються щонайменше у 2,3 млрд доларів. У квітні ці дії тривають.

Глава держави відзначив підрозділи Сил оборони України, які беруть участь у відповідних операціях, зокрема:

1-й окремий центр СБС Збройних сил України;

98-й розвідувальний центр Сил спеціальних операцій;

19-ту ракетну бригаду;

360-ту окрему берегову ракетну бригаду;

Службу безпеки України та розвідувальні органи.

Оцінка санкцій

За словами глави держави, окрему увагу слід приділити санкційній політиці проти росії, яка має стимулювати її до дипломатії. Водночас він зазначив, що рішення США щодо послаблення нафтових санкцій не сприятиме цьому процесу.

Зеленський підкреслив, що доходи від нафти дозволяють росії продовжувати війну, однак не вирішують її системних проблем.

Україна продовжить застосовувати далекобійні засоби впливу для зниження військового потенціалу росії.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що п’ять українських атак на Приморськ і Усть-Лугу з 23 до 29 березня коштували російським експортерам нафти близько $970 млн доходів. Приморськ і Усть-Луга забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти росії. Лише в Приморську внаслідок атак згоріло нафти на суму $200 млн, за словами західного чиновника служб безпеки.

