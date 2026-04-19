Рейтинг найбагатших країн Європи

Найбагатші та найбідніші країни Європи
Люксембург та Ірландія очолюють рейтинг найбагатших країн Європи, тоді як найнижчі рівні добробуту спостерігаються в Болгарії та Греції.
Про це свідчать дані Євростату, пише Euronews.
Аналітики оцінювали рівень добробуту країн Європи через ВВП на душу населення з урахуванням купівельної спроможності, де середній рівень ЄС приймається за 100.

Найбагатші країни Європи

Як свідчать дані за 2025 рік, перше місце посідає Люксембург — ВВП на душу населення становить 239% від середнього рівня ЄС.
До трійки лідерів увійшли Ірландія із показником 237% та Нідерланди — 134%.
Загалом лише 10 країн перевищують середній рівень ЄС, в яких проживає приблизно третина населення Євросоюзу. Це підкреслює, що високий рівень доходів у Європі сконцентрований у відносно невеликій групі держав.
ТОП-10 країн Європи із найвищим рівнем добробуту населення:
  • Люксембург — 239%
  • Ірландія — 237%
  • Нідерланди — 134%
  • Данія — 127%
  • Австрія — 117%
  • Німеччина — 115%
  • Бельгія — 115%
  • Швеція — 110%
  • Мальта — 110%
  • Фінляндія — 101%
Серед країн «Великої четвірки» ЄС Німеччина має найвищий ВВП на душу населення — 115% від середнього показника по ЄС. Це єдина країна, яка перевищує рівень 100%.
Франція близька до середнього показника по ЄС — 98%, за нею йде Італія — 96%. Іспанія має найнижчий рівень серед них — 92% від середнього показника по ЄС.
Індекс ВВП на душу населення у стандартах купівельної спроможності (2025), Інфографіка: Euronews
У грошовому еквіваленті різниця виглядає ще відчутнішою:
  • у Люксембурзі ВВП на душу населення становить близько 99 тис. євро на особу
  • в Ірландії — 98 800 євро
  • у Нідерландах — 55 600 євро;
  • у Данії — 52 800 євро;
  • в Австрії — 48 900 євро.
Для порівняння, середній рівень по ЄС становить 41 600 євро.

Де найнижчі доходи

За оцінками Євростату, різниця між найбагатшими та найбіднішими країнами перевищує триразовий показник.
Найменш забезпеченими є країни Південної та Східної Європи. Зокрема, Болгарія та Греція мають лише 68% від середнього рівня ЄС, що є найнижчим показником у ЄС.
Далі йдуть:
  • Латвія — 71%
  • Словаччина — 75%
  • Угорщина — 76%
  • Румунія та Хорватія — по 78%
  • Естонія — 79%
  • Польща та Португалія — по 81%
У цих країнах навіть з урахуванням нижчих цін купівельна спроможність населення залишається суттєво меншою за середню по ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
