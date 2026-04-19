Рейтинг найбагатших країн Європи Сьогодні 16:11 — Світ

Найбагатші та найбідніші країни Європи, Фото: freepik

Люксембург та Ірландія очолюють рейтинг найбагатших країн Європи, тоді як найнижчі рівні добробуту спостерігаються в Болгарії та Греції.

Про це свідчать дані Євростату, пише Euronews.

Аналітики оцінювали рівень добробуту країн Європи через ВВП на душу населення з урахуванням купівельної спроможності, де середній рівень ЄС приймається за 100.

Найбагатші країни Європи

Як свідчать дані за 2025 рік, перше місце посідає Люксембург — ВВП на душу населення становить 239% від середнього рівня ЄС.

До трійки лідерів увійшли Ірландія із показником 237% та Нідерланди — 134%.

Загалом лише 10 країн перевищують середній рівень ЄС, в яких проживає приблизно третина населення Євросоюзу. Це підкреслює, що високий рівень доходів у Європі сконцентрований у відносно невеликій групі держав.

ТОП-10 країн Європи із найвищим рівнем добробуту населення:

Люксембург — 239%

Ірландія — 237%

Нідерланди — 134%

Данія — 127%

Австрія — 117%

Німеччина — 115%

Бельгія — 115%

Швеція — 110%

Мальта — 110%

Фінляндія — 101%

Серед країн «Великої четвірки» ЄС Німеччина має найвищий ВВП на душу населення — 115% від середнього показника по ЄС. Це єдина країна, яка перевищує рівень 100%.

Франція близька до середнього показника по ЄС — 98%, за нею йде Італія — 96%. Іспанія має найнижчий рівень серед них — 92% від середнього показника по ЄС.

Індекс ВВП на душу населення у стандартах купівельної спроможності (2025), Інфографіка: Euronews

У грошовому еквіваленті різниця виглядає ще відчутнішою:

у Люксембурзі ВВП на душу населення становить близько 99 тис. євро на особу

в Ірландії — 98 800 євро

у Нідерландах — 55 600 євро;

у Данії — 52 800 євро;

в Австрії — 48 900 євро.

Для порівняння, середній рівень по ЄС становить 41 600 євро.

Де найнижчі доходи

За оцінками Євростату, різниця між найбагатшими та найбіднішими країнами перевищує триразовий показник.

Найменш забезпеченими є країни Південної та Східної Європи. Зокрема, Болгарія та Греція мають лише 68% від середнього рівня ЄС, що є найнижчим показником у ЄС.

Далі йдуть:

Латвія — 71%

Словаччина — 75%

Угорщина — 76%

Румунія та Хорватія — по 78%

Естонія — 79%

Польща та Португалія — по 81%

У цих країнах навіть з урахуванням нижчих цін купівельна спроможність населення залишається суттєво меншою за середню по ЄС.

