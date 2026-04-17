Португалія готує нові ПДР і збільшує штрафи Сьогодні 18:30 — Світ

Уряд планує суттєво посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила

Влада Португалії оголосила про жорсткі заходи протидії порушенням правил дорожнього руху. За офіційними даними, рівень дорожньо-транспортних пригод у країні перевищує середньоєвропейські показники.

Про це повідомляє Euronews.

Ключовим фактором для ухвалення рішень стала серія аварій на початку квітня. Зокрема, 5 квітня в ДТП загинули 20 осіб. Загалом у Португалії на кожен мільйон населення припадає 58 загиблих у ДТП, тоді як середній показник у Євросоюзі становить 45.

Більшість смертельних аварій (55%) відбуваються на міських дорогах, що є найгіршим показником серед країн ЄС.

Уряд характеризує ситуацію на дорогах як національну кризу.

Посилення контролю та нові правила дорожнього руху

Уряд планує суттєво посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила. Йдеться про підвищення штрафів і продовження строків їх стягнення. Також передбачено значне розширення мережі камер контролю швидкості, насамперед на аварійно небезпечних ділянках.

Правоохоронні органи мають активізувати роботу на дорогах. Планується збільшення кількості зупинок і перевірок транспортних засобів без попередження.

Окремо розглядається питання відновлення спеціалізованої дорожньої поліції, яка раніше відповідала за контроль на сільських дорогах. Цю структуру було ліквідовано у 2007 році, а її функції передано жандармерії.

До кінця року уряд планує ухвалити нову редакцію правил дорожнього руху. Деталі майбутніх змін наразі не розкриваються.

Нагадаємо, Finanace.ua писав , що в липні минулого року парламент Португалії проголосував за пакет обмежень для мігрантів, а вже наступного дня президент країни Марселу Ребелу ді Соза підписав закон про створення нового силового підрозділу Поліції у справах іноземців. Вона контролюватиме перебування іноземців, перевірятиме документи в аеропортах і на вулицях, а також займатиметься депортаціями нелегальних мігрантів.

Зміни, які передбачає законопроєкт:

скасування «вираження зацікавленості» — тепер приїхати без візи та легалізуватися на місці буде неможливо;

введення спеціальної візи для пошуку кваліфікованої роботи;

обмеження возз’єднання сім’ї. Запросити близьких можна буде лише після 2 років легального проживання (виняток — неповнолітні діти);

нові строки для отримання громадянства: для громадян країн із португальською мовою — 7 років, для всіх інших, зокрема українців, — 10 років (замість 5).

