У березні інфляція в США зросла найбільше за чотири роки
Індекс споживчих цін у США у березні 2026 року зріс на 0,9%, що стало найвищим показником із червня 2022 року. Це близько 11,36% в річному вимірі, якщо інфляція залишатиметься на такому ж рівні упродовж року.
Про це пише Reuters.
Що вплинуло на зростання інфляції в США
Водночас до березня ціни в США зростали значно повільніше: за минулі 12 місяців включно з березнем вони зросли лише на 3,3%. Місячна інфляція у лютому становила 0,3%.
Такий стрибок споживчої інфляції відбувся на тлі різкого відновлення зростання зайнятості минулого місяця, що свідчило про стабільність ринку праці.
Однак існують побоювання, що тривалий конфлікт на Близькому Сході може підірвати ринок праці, особливо якщо домогосподарства відреагують на високі ціни скороченням витрат.
Зростання цін на енергоносії також вплинуло на інфляцію. На додачу до цього, частина мит президента США Дональда Трампа також продовжує діяти, що створює додатковий тиск на ціни.
