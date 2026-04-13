Місце для вашої реклами

В Україні зросла інфляція: що у березні подорожчало найбільше

Особисті фінанси
У березні темпи зростання цін прискорилися
В Україні інфляція на споживчому ринку в березні зросла до 1,7%, в лютому вона була на рівні 1%, в січні — 0,7%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Динаміка цін

Зокрема, в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%. Найбільше (на 7,7%) подорожчали яйця. На 4,8−0,8% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, хліб, рибу та продукти з риби, яловичину, овочі, безалкогольні напої, сало.
Водночас на 1,0−0,1% знизилися ціни на цукор, макаронні вироби, рис, свинину, м’ясо птиці, масло.
Згідно з аналітикою, ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.
Одяг і взуття подорожчали на 12,0%, зокрема, одяг — на 12,0%, взуття — на 11,8%.
Ціни на транспорт зросли на 6,4% головним чином через подорожчання палива та мастил на 13,2% і проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 8,2% і 6,0% відповідно, йдеться в статистиці.
У сфері зв’язку ціни зросли на 2,5% в основному через підвищення тарифів на мобільний зв’язок на 3,8%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що війна на Близькому Сході перевертає життя та засоби до існування в регіоні та за його межами. Вона вже спричинила один з найбільших збоїв на світових енергетичних ринках у сучасній історії. Різке зростання цін на нафту, газ і добрива, а також транспортні перешкоди неминуче призведуть до зростання цін на продукти харчування та відсутності продовольчої безпеки.
За матеріалами:
Економічна Правда
ІнфляціяДержстат
Місце для вашої реклами
