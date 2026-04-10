МВФ попередив про здорожчання продуктів: хто постраждає найбільше Сьогодні 08:00 — Світ

Війна на Близькому Сході перевертає життя та засоби до існування в регіоні та за його межами. Вона вже спричинила один з найбільших збоїв на світових енергетичних ринках у сучасній історії.

Про це йдеться в повідомленні МВФ

Різке зростання цін на нафту, газ і добрива, а також транспортні перешкоди неминуче призведуть до зростання цін на продукти харчування та відсутності продовольчої безпеки.

Де найбільше вплине

Найбільше тягар ляже на найвразливіше населення світу, особливо в країнах з низьким рівнем доходу та залежними від імпорту економіками.

«Різке зростання цін на паливо та потенційне різке зростання цін на продукти харчування викликають особливе занепокоєння там, де фіскальний простір обмежений, а боргове навантаження вже високе, що зменшує здатність урядів захищати вразливі домогосподарства», — йдеться в повідомленні.

Читайте також На скільки Україні вистачить грошей: експерти порахували наслідки невиконання програм МВФ і Facility

Установи МВФ продовжуватимуть уважно стежити за розвитком подій та координувати використання всіх доступних інструментів для підтримки тих, хто постраждав від кризи.

Раніше Finance.ua писав , на скільки Україні вистачить грошей: експерти порахували наслідки невиконання програм МВФ і Facility.

Потреби у фінансуванні на 2026−2029 роки

Експерт Центру економічної стратегії Богдан Слуцький зазначає, що загальна потреба України у фінансуванні на 2026−2029 роки становить близько$136,5 млрд. Із цієї суми $52 млрд припадає на 2026 рік.

Із загальної потреби фінансування на 2026 рік в обсязі $52 млрд Україна вже залучила $5,5 млрд. До кінця року необхідно залучити ще $46,5 млрд.

