МВФ попередив про здорожчання продуктів: хто постраждає найбільше
Війна на Близькому Сході перевертає життя та засоби до існування в регіоні та за його межами. Вона вже спричинила один з найбільших збоїв на світових енергетичних ринках у сучасній історії.
Про це йдеться в повідомленні МВФ.
Різке зростання цін на нафту, газ і добрива, а також транспортні перешкоди неминуче призведуть до зростання цін на продукти харчування та відсутності продовольчої безпеки.
Де найбільше вплине
Найбільше тягар ляже на найвразливіше населення світу, особливо в країнах з низьким рівнем доходу та залежними від імпорту економіками.
«Різке зростання цін на паливо та потенційне різке зростання цін на продукти харчування викликають особливе занепокоєння там, де фіскальний простір обмежений, а боргове навантаження вже високе, що зменшує здатність урядів захищати вразливі домогосподарства», — йдеться в повідомленні.
Установи МВФ продовжуватимуть уважно стежити за розвитком подій та координувати використання всіх доступних інструментів для підтримки тих, хто постраждав від кризи.
Раніше Finance.ua писав, на скільки Україні вистачить грошей: експерти порахували наслідки невиконання програм МВФ і Facility.
Потреби у фінансуванні на 2026−2029 роки
Експерт Центру економічної стратегії Богдан Слуцький зазначає, що загальна потреба України у фінансуванні на 2026−2029 роки становить близько$136,5 млрд. Із цієї суми $52 млрд припадає на 2026 рік.
Із загальної потреби фінансування на 2026 рік в обсязі $52 млрд Україна вже залучила $5,5 млрд. До кінця року необхідно залучити ще $46,5 млрд.
