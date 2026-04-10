МВФ попередив про здорожчання продуктів: хто постраждає найбільше

Війна на Близькому Сході перевертає життя та засоби до існування в регіоні та за його межами. Вона вже спричинила один з найбільших збоїв на світових енергетичних ринках у сучасній історії.
Про це йдеться в повідомленні МВФ.
Різке зростання цін на нафту, газ і добрива, а також транспортні перешкоди неминуче призведуть до зростання цін на продукти харчування та відсутності продовольчої безпеки.

Де найбільше вплине

Найбільше тягар ляже на найвразливіше населення світу, особливо в країнах з низьким рівнем доходу та залежними від імпорту економіками.
«Різке зростання цін на паливо та потенційне різке зростання цін на продукти харчування викликають особливе занепокоєння там, де фіскальний простір обмежений, а боргове навантаження вже високе, що зменшує здатність урядів захищати вразливі домогосподарства», — йдеться в повідомленні.
Читайте також
Установи МВФ продовжуватимуть уважно стежити за розвитком подій та координувати використання всіх доступних інструментів для підтримки тих, хто постраждав від кризи.
Раніше Finance.ua писав, на скільки Україні вистачить грошей: експерти порахували наслідки невиконання програм МВФ і Facility.

Потреби у фінансуванні на 2026−2029 роки

Експерт Центру економічної стратегії Богдан Слуцький зазначає, що загальна потреба України у фінансуванні на 2026−2029 роки становить близько$136,5 млрд. Із цієї суми $52 млрд припадає на 2026 рік.
Із загальної потреби фінансування на 2026 рік в обсязі $52 млрд Україна вже залучила $5,5 млрд. До кінця року необхідно залучити ще $46,5 млрд.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
МВФ
Також за темою
Також за темою
