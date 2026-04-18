Де у світі люди відкладають найбільше грошей (інфографіка) Сьогодні 14:11 — Світ

Скільки заощаджують люди по всьому світу, Фото: freepik

У Швеції домогосподарства мають можливість відкладати 16% доходів. Це більш ніж утричі перевищує показник США, де громадяни заощаджують лише 4,9% доходів. При цьому американці відкладають приблизно вдвічі менше, ніж жителі Мексики. Водночас у деяких країнах, зокрема Новій Зеландії та Південній Африці, люди витрачають більше, ніж заробляють.

Країни-лідери за рівнем заощаджень

Лідером рейтингу є Швеція, де рівень заощаджень домогосподарств зріс майже у вісім разів за останні два десятиліття — з 2,3% до 16%.

Високі показники також демонструють Угорщина (14,3%), Чехія (13,7%) та Франція (12,8%).

Експерти пояснюють такі результати структурними чинниками, такими як розвинені пенсійні системи та старіння населення.

Скільки заощаджують люди за країнами, Інфографіка: Visual Capitalist

У середині рейтингу опинилися США, Канада та Велика Британія. У цих країнах домогосподарства відкладають близько 5% доходів або навіть менше.

У глобальному порівнянні цей розрив є ще більш помітним. Зокрема, американці заощаджують менш ніж третину від рівня шведів, та приблизно вдвічі менше, ніж домогосподарства Мексики.

Аналітики зазначають, у Новій Зеландії та Південній Африці громадянам взагалі не вдається заощаджувати. Окрім того, вони витрачають більше, ніж заробляють.

У таких випадках домогосподарства змушені покривати витрати за рахунок попередніх накопичень або кредитів.

