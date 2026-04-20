У Польщі масово скорочують працівників — яких галузей це стосується Сьогодні 15:05 — Світ

Звільнений працівник

У Польщі на початку 2026 року посилилася тенденція до скорочення персоналу. Бізнес активніше заявляє про масові звільнення, а ключові показники ринку праці свідчать про поступове охолодження економічної активності.

Про це йдеться в аналітиці Gremi Personal

Як зазначають аналітики, найбільший внесок у негативну динаміку робить промисловий сектор.

Звільнення зростають, вакансій меншає

У січні-лютому роботодавці заявили про наміри звільнити 9060 працівників — це на 50% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна кількість незавершених процедур звільнення сягнула 18 576 осіб, що також перевищує показники минулого року.

Йдеться передусім про великі компанії. За оцінками аналітиків, лише серед публічних кейсів щонайменше 10 відомих компаній планують скоротити 4−4,5 тисячі працівників. Це широкий тренд, який підтверджується офіційною статистикою.

Додатковим сигналом погіршення ситуації стало зростання кількості звільнень з ініціативи роботодавців через різні причини (банкрутство, ліквідація, скорочення посад, групові та індивідуальні звільнення). У лютому їхня кількість збільшилася на 11,9% у річному вимірі — до 41 тисячі осіб.

Паралельно зростає безробіття: його рівень досяг 6,1%, а кількість зареєстрованих безробітних — майже 955 тисяч. Водночас кількість вакансій у державних центрах зайнятості скоротилася на 67%, до 21,7 тисячі, що свідчить про зниження попиту на робочу силу.

Промисловість формує негативний тренд

Ключовим чинником погіршення ситуації залишається промисловість. У переробній галузі зайнятість скоротилася на 1,4% у річному вимірі — приблизно на 34 тисячі осіб.

Найбільші втрати зафіксовано в таких галузях:

автопром (-3,4%),

меблева галузь (-3,1%),

машинобудування та виробництво металевих виробів (по -1,2%).

«Ці процеси корелюють із динамікою промислового виробництва. У січні-лютому зафіксовано фактичну стагнацію продажів, а в окремих сегментах — спад: металеві вироби (-3,7%), електротехнічна продукція (-3%), автомобілі та комплектуючі (-1,4%), меблі (-2,7%). Додатковий тиск створює зовнішня кон’юнктура. У лютому нові замовлення у промисловості за експортними контрактами скоротились на 3% у річному вимірі, а в січні експорт — на 4,6%», — пояснив Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

Водночас ринок праці залишається неоднорідним. Окремі галузі демонструють зростання зайнятості — зокрема харчова промисловість, електроніка, логістика та сфера послуг. У цих сегментах значну роль відіграє іноземна робоча сила: її кількість зросла, зокрема й серед українців.

Загалом польський ринок праці переходить у фазу структурних змін. Зростання звільнень і скорочення вакансій поєднується з точковим попитом у сферах, орієнтованих на внутрішній попит, однак саме промисловість наразі визначає основні ризики для зайнятості.

Таким чином, кажуть експерти, польський ринок праці входить у фазу структурних змін: загальне зростання кількості звільнень і скорочення зайнятості поєднується з точковим попитом у секторах, орієнтованих на внутрішній ринок і державні замовлення. Водночас саме промисловість наразі визначає основні ризики для подальшої динаміки зайнятості.

Раніше ми повідомляли , що темпи зростання середньої заробітної плати в Польщі поступово сповільнюються, а ринок праці стає дедалі більш сегментованим залежно від галузі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.