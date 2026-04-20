Новий спосіб вимірювання бідності показує, що США відстають від Європи (дослідження)

Час, необхідний для заробітку одного долара (в доларах у США) становить 63 хвилини. За даними дослідника з Оксфордського університету, цей час приблизно вдвічі перевищує середній показник у Німеччині, Франції та Великій Британії.

Про це пише es.euronews

Порівняння економік та бідності є складним завданням, оскільки різні показники можуть давати різні результати. Олів’є Стерк, доцент кафедри економіки Оксфордського університету, розробив новий спосіб вимірювання бідності, який він називає «середньою бідністю».

Його висновок полягає в тому, що «середній рівень бідності значно вищий у США, хоча середні доходи вищі, ніж у більшості країн Західної Європи».

Порівнюючи валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення між США та Європою, цифри показують дивовижний результат: найбідніший штат США конкурує з Німеччиною.

У третьому кварталі 2024 року Міссісіпі, найбідніший штат США, мав ВВП на душу населення 49 780 євро (53 872 долари США). У Німеччині він становив 51 304 євро у 2024 році, різниця становить лише близько 1500 євро.

Щодо паритету купівельної спроможності (ПКС), Сполучені Штати перебувають у значно сильнішому становищі, ніж більшість країн ЄС, за винятком Люксембургу та Ірландії, як показано у статті Euronews Business.

Що таке «медіанна бідність»

Згідно з дослідженням Стерка, опублікованим в SSRN, «медіанна бідність» визначається як середній час, необхідний для заробітку 1 долара. Це означає, що на нього можна купити таку ж кількість товарів і послуг у будь-якій країні, як на один долар США у Сполучених Штатах. Його часто використовують разом з даними паритету купівельної спроможності (ПКС).

Результати

У 2025 році час, необхідний для заробітку 1 долара, у Сполучених Штатах становив 63 хвилини. Цей показник приблизно вдвічі перевищує середній показник у Німеччині, Франції та Великій Британії.

У Німеччині, країні з найбільшою економікою Європи, це займає 26 хвилин. У Франції цей показник становить 31 хвилину, тоді як у Великій Британії він дещо зростає до 34 хвилин.

Ці цифри свідчать про те, що середній рівень бідності у Сполучених Штатах приблизно вдвічі вищий, ніж у цих трьох країнах.

Середній рівень бідності зростає в США та зменшується в Європі

Нове вимірювання також показує, що середній рівень бідності в США майже безперервно зростає з 1990 року, незважаючи на значне зростання середнього доходу. Натомість у більшості інших країн з високим рівнем доходу він зменшився.

Наприклад, у 1990 році для заробітку 1 долара в США потрібно було 43 хвилини. Це було майже так само, як у Франції (42 хвилини) і менше, ніж у Великій Британії (51 хвилина). Німеччина зафіксувала найнижчий час — 34 хвилини.

В результаті в США більша частка людей з низьким рівнем доходу, і їм потрібно більше часу, щоб заробити 1 долар", — пояснив Олів’є Стерк Euronews Business.

Зростання середнього доходу проти середньої нерівності

Згідно з цим показником, час, необхідний для заробітку 1 долара США, збільшився на 20 хвилин, або на 47%, у Сполучених Штатах за останні 35 років. Усі три європейські економіки зазнали спаду, причому найбільше падіння спостерігалося у Великій Британії.

Чому? У звіті зазначається, що, згідно з даними PIP Світового банку, у всіх чотирьох країнах середній дохід зростав трохи більше ніж на 1% щорічно за останні десятиліття. Однак у США середня нерівність зростала приблизно на 2,2% щорічно, випереджаючи зростання доходів.

«Це пояснює, чому середній рівень бідності в США зріс: середня нерівність зростала швидше, ніж середній дохід», — йдеться у звіті.

Натомість у Великій Британії, Франції та Німеччині нерівність залишалася відносно стабільною, тому зростання доходів призвело до зменшення середнього рівня бідності.

