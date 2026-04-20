0 800 307 555
Новий спосіб вимірювання бідності показує, що США відстають від Європи (дослідження)

Новий спосіб вимірювання бідності показує, що США відстають від Європи (дослідження)
Новий спосіб вимірювання бідності показує, що США відстають від Європи (дослідження)
Час, необхідний для заробітку одного долара (в доларах у США) становить 63 хвилини. За даними дослідника з Оксфордського університету, цей час приблизно вдвічі перевищує середній показник у Німеччині, Франції та Великій Британії.
Про це пише es.euronews.

Новий спосіб вимірювання

Порівняння економік та бідності є складним завданням, оскільки різні показники можуть давати різні результати. Олів’є Стерк, доцент кафедри економіки Оксфордського університету, розробив новий спосіб вимірювання бідності, який він називає «середньою бідністю».
Його висновок полягає в тому, що «середній рівень бідності значно вищий у США, хоча середні доходи вищі, ніж у більшості країн Західної Європи».
Порівнюючи валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення між США та Європою, цифри показують дивовижний результат: найбідніший штат США конкурує з Німеччиною.
У третьому кварталі 2024 року Міссісіпі, найбідніший штат США, мав ВВП на душу населення 49 780 євро (53 872 долари США). У Німеччині він становив 51 304 євро у 2024 році, різниця становить лише близько 1500 євро.
Щодо паритету купівельної спроможності (ПКС), Сполучені Штати перебувають у значно сильнішому становищі, ніж більшість країн ЄС, за винятком Люксембургу та Ірландії, як показано у статті Euronews Business.
Новий спосіб вимірювання бідності показує, що США відстають від Європи (дослідження)
Новий спосіб вимірювання бідності показує, що США відстають від Європи (дослідження)
<i>Інофографіка Євроньюс</i>
Інофографіка Євроньюс

Що таке «медіанна бідність»

Згідно з дослідженням Стерка, опублікованим в SSRN, «медіанна бідність» визначається як середній час, необхідний для заробітку 1 долара. Це означає, що на нього можна купити таку ж кількість товарів і послуг у будь-якій країні, як на один долар США у Сполучених Штатах. Його часто використовують разом з даними паритету купівельної спроможності (ПКС).

Результати

У 2025 році час, необхідний для заробітку 1 долара, у Сполучених Штатах становив 63 хвилини. Цей показник приблизно вдвічі перевищує середній показник у Німеччині, Франції та Великій Британії.
У Німеччині, країні з найбільшою економікою Європи, це займає 26 хвилин. У Франції цей показник становить 31 хвилину, тоді як у Великій Британії він дещо зростає до 34 хвилин.
Новий спосіб вимірювання бідності показує, що США відстають від Європи (дослідження)
Ці цифри свідчать про те, що середній рівень бідності у Сполучених Штатах приблизно вдвічі вищий, ніж у цих трьох країнах.

Середній рівень бідності зростає в США та зменшується в Європі

Нове вимірювання також показує, що середній рівень бідності в США майже безперервно зростає з 1990 року, незважаючи на значне зростання середнього доходу. Натомість у більшості інших країн з високим рівнем доходу він зменшився.
Наприклад, у 1990 році для заробітку 1 долара в США потрібно було 43 хвилини. Це було майже так само, як у Франції (42 хвилини) і менше, ніж у Великій Британії (51 хвилина). Німеччина зафіксувала найнижчий час — 34 хвилини.
В результаті в США більша частка людей з низьким рівнем доходу, і їм потрібно більше часу, щоб заробити 1 долар", — пояснив Олів’є Стерк Euronews Business.

Зростання середнього доходу проти середньої нерівності

Згідно з цим показником, час, необхідний для заробітку 1 долара США, збільшився на 20 хвилин, або на 47%, у Сполучених Штатах за останні 35 років. Усі три європейські економіки зазнали спаду, причому найбільше падіння спостерігалося у Великій Британії.
Чому? У звіті зазначається, що, згідно з даними PIP Світового банку, у всіх чотирьох країнах середній дохід зростав трохи більше ніж на 1% щорічно за останні десятиліття. Однак у США середня нерівність зростала приблизно на 2,2% щорічно, випереджаючи зростання доходів.
«Це пояснює, чому середній рівень бідності в США зріс: середня нерівність зростала швидше, ніж середній дохід», — йдеться у звіті.
Натомість у Великій Британії, Франції та Німеччині нерівність залишалася відносно стабільною, тому зростання доходів призвело до зменшення середнього рівня бідності.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
