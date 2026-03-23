ТОП-3 штати, які рухають економіку США: де найвищі частки ВВП

США вже не одне десятиріччя ваблять багатьох своїми можливостями. Але за рахунок чого підтримується такий рівень. Так, економіка Каліфорнії з обсягом 4,1 трильйона доларів посідає четверте місце у світі, випереджаючи Японію, Німеччину та всі країни, крім США, Китаю та Індії.

То ж які штати дають найбільше ВВП в США? Про це йдеться в інфографіці rankingroyal

Інфографіка rankingroyal

1. Каліфорнія

Штат гігант вартістю 4,1 трильйона доларів (14,5% ВВП США).

У 2024 році економіка штату зросла на 6%, випередивши США (5,3%), Китай (2,6%) та Німеччину (2,9%).

В чому сила

Хоча Кремнієва долина лідирує, сила Каліфорнії також полягає в індустрії розваг, сільському господарстві та виробництві. Apple, Alphabet та Nvidia входять до 58 компаній зі списку Fortune 500, що базуються в Каліфорнії. Технологічний сектор додає майже 1 трильйон доларів, або близько 30% ВВП штату.

Голлівуд є рушійною силою світового індустрії розваг, а Центральна долина вирощує понад половину фруктів та овочів Америки. Виробництво забезпечує робочими місцями 1,1 мільйона каліфорнійців у 36 000 компаніях, що відповідає промисловому обсягу виробництва деяких країн.

Каліфорнія надсилає федеральному уряду на 83 мільярди доларів більше, ніж отримує назад, допомагаючи підтримувати інші штати. У 2025 році лише інформаційний сектор приніс 538 мільярдів доларів.

2. Техас

Енергетичний та експортний центр (9,4% ВВП США).

На Техас припадає 9,4% виробництва США, а його ВВП становить 2,7 трильйона доларів — це 8-ма за величиною економіка світу, більша за економіку Бразилії.

Губернатор Ебботт створив 2,5 мільйона робочих місць, що зробило Техас лідером за зростанням зайнятості в країні протягом трьох років поспіль.

Штат видобуває 43% сирої нафти США та 27% природного газу, проте диверсифікація в галузі технологій, фінансів та виробництва прискорюється.

Протягом 2024 фінансового року енергетичний сектор сплатив рекордні 27,3 мільярда доларів податків штату. Але Техас також експортував товарів на суму 455 мільярдів доларів у 2024 році, що становить приблизно 22% від усього експорту США.

Нульовий податок на прибуток штату спричинив хвилю корпоративної міграції, і зараз у Техасі розташовані штаб-квартири 54 компаній зі списку Fortune 500 — більше, ніж у будь-якому іншому штаті.

Виробництво, фінанси та технології змінюють економіку не лише в енергетичному секторі. У штаті експлуатуються 34 нафтопереробні заводи, що переробляють третину національних потужностей. Остін конкурує з Кремнієвою долиною як технологічний центр, тоді як Даллас і Х’юстон є центрами фінансових послуг і корпоративних штаб-квартир.

3. Нью-Йорк

Фінансова столиця світу (7,9% ВВП США)

Нью-Йорк забезпечує 7,9% ВВП США, а обсяг виробництва штату становить 2,3 трильйона доларів, що майже повністю зумовлено неперевершеним становищем Нью-Йорка як світової фінансової столиці.

Мангеттен генерує 73% ВВП Нью-Йорка в розмірі 1,286 трильйона доларів, що робить окремий район більшим, ніж більшість економік американських штатів.

Нью-Йоркська фондова біржа та Nasdaq — дві найбільші біржі світу — залишаються незамінними для світових фінансів. Прибутки Волл-стріт зросли до 41,7 мільярда доларів у 2024 році після мінімумів пандемії, при цьому понад 330 000 працівників фінансової сфери генерували 29,2% виробництва штату.

Професійні послуги забезпечили 268,7 мільярда доларів, а охорона здоров’я забезпечила значну зайнятість у великих медичних центрах та лікарнях.

