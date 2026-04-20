Toyota не планує випускати повністю електричну версію RAV4 Сьогодні 23:48 — Технології&Авто

Компанія Toyota не планує випускати повністю електричну версію свого популярного позашляховика RAV4, попри численні припущення на ринку.

Про це пише видання electrek

Головний інженер моделі Йошінорі Футонагане заявив, що варіант із повністю електричною силовою установкою наразі не розглядається.

За його словами, компанія дотримується «багатовекторної» стратегії розвитку, яка передбачає одночасний розвиток автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, гібридів і електромобілів.

Ставка на електричний bZ4X

Замість електричного RAV4 компанія просуває інші електромобілі, зокрема модель bZ4X, яка була створена як окрема платформа для розвитку та демонстрації електротехнологій.

Після оновлення продажі цього електричного позашляховика суттєво зросли. В Австралії вони збільшилися на 300% з початку року, а у США модель bZ 2026 року (bZ4X за межами країни) станом на березень посідає третє місце за продажами серед електромобілів — після Tesla Model Y та Model 3.

Оновлена версія отримала збільшений запас ходу, швидшу зарядку та сучасні технології.

За габаритами bZ 2026 року близький до RAV4: довжина — 184,6 дюйма, ширина — 73,2 дюйма, висота — 65 дюймів, колісна база — 112,2 дюйма.

Розвиток гібридів і альтернативні моделі

Водночас Toyota активно розвиває гібридні технології. Новий гібридний RAV4 із підзарядкою отримав оновлену систему PHEV, яка, за заявою компанії, забезпечує «провідну у світі енергоефективність».

Завдяки акумулятору більшої ємності та використанню напівпровідників SiC запас ходу на електротязі зріс приблизно до 150 км (93 милі), що на 58% більше, ніж у попередньої версії.

Крім того, компанія пропонує інші електрифіковані моделі, зокрема компактний C-HR (під назвою C-HR+ за межами США) та позашляхову версію bZ Woodland Touring.

Конкуренція на ринку

Протягом останніх років RAV4 залишається одним із найпопулярніших кросоверів у світі та конкурує з Tesla Model Y за лідерство на ринку.

Втім, Toyota робить ставку не на повну електрифікацію цієї моделі, а на розвиток ширшої лінійки технологій і сегментів.

Варто зазначити , що Toyota RAV4 не одноразово очолює рейтинги найпопулярніших в Україні легкових автомобілів. Так, у березні 2026 року за місяць продали 453 автомобілі цієї моделі.

