Ford відкликає 1,4 млн пікапів F-150

Компанія Ford оголосила про відкликання близько 1,4 млн пікапів F-150 у США після розслідування Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Причиною став технічний дефект, що призводить до раптового перемикання автоматичної коробки передач на нижчу швидкість під час руху.
Про це повідомляє Reuters.

Дані розслідування

У NHTSA зазначили, що компанії відомо про два випадки травм, які потенційно можуть бути пов’язані з цією проблемою, а також про одну аварію.
Як захід усунення несправності дилери оновлять програмне забезпечення модуля керування силовим агрегатом у транспортних засобах.
Раніше цього року регулятор розширив перевірку, пов’язану з безпекою. Попереднє розслідування було розпочато у березні минулого року після скарг на пікапи F-150 2015−2017 років випуску, оснащені трансмісією 6R80.
У Ford раніше пояснювали, що проблема могла виникнути через зношення електричних з’єднань під впливом тепла та вібрацій. Це могло призводити до втрати сигналу від датчика діапазону трансмісії.
За даними регулятора, некоректні сигнали, ймовірно, спричиняють перемикання на нижчу передачу.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
