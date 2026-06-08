Ferrari та HP представили лімітований червоний ноутбук (фото) Сьогодні 04:32 — Технології&Авто

Лімітований ноутбук HP Scuderia Ferrari AI PC

Ferrari та HP представили лімітований ноутбук HP Scuderia Ferrari AI PC, створений у межах дворічної співпраці компаній. Новинка надійде у продаж 12 червня тиражем 4999 екземплярів, а її вартість становить 5599 доларів.

Про це пише видання Engadget.

Зовнішній вигляд

Ноутбук отримав яскраво-червоне забарвлення, натхненне кольором Rosso Magma, який використовується в автомобілях Ferrari. Виробники прагнули передати глибину та блиск автомобільної фарби. Підставка для долонь має спеціальне покриття, що створює ефект руху.

Корпус пристрою переважно виготовлений з анодованого алюмінію з обробкою на верстатах із числовим програмним керуванням. Нижня частина оздоблена вуглецевим волокном, як у суперкарах. На зворотному боці також є прозора секція, яку компанії назвали «моторним відсіком». Через неї можна побачити процесор і систему охолодження ноутбука. Там же нанесено номер конкретного пристрою з обмеженої серії та кілька прихованих деталей для шанувальників Ferrari.

Прозора панель виготовлена зі скла Gorilla Glass

Прозора панель виготовлена зі скла Gorilla Glass. Для створення текстури та декоративного ефекту в ній зробили 2000 окремих отворів.

Дизайн шарніра натхненний концепцією цифрового гіперкара Ferrari F80. Концентричні вентиляційні елементи допомагають спрямовувати повітряні потоки для охолодження системи. Частину дизайнерських рішень створили відповідно до принципу Ferrari «очі на дорозі», який передбачає концентрацію на головному досвіді користувача. Наприклад, у відкритому стані тачпад майже непомітний і позначений лише тонкою світловою лінією під клавіатурою.

Характеристики

Ноутбук оснащений процесором Intel Core Ultra X7, інтегрованою графікою Intel Arc, 64 гігабайтами оперативної пам’яті та SSD-накопичувачем обсягом 1 терабайт. Він отримав 14-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 3K і підтримкою сенсорного керування.

Клавіатура має окреме RGB-підсвічування для кожної клавіші, виконане у фірмовому стилі Ferrari. Користувачі можуть налаштовувати підсвічування або використовувати готові світлові ефекти.

Ноутбук оснащений процесором Intel Core Ultra X7

Серед роз’ємів передбачені два порти USB-C Thunderbolt 4, один USB-C зі швидкістю передачі даних до 10 Гбіт/с, USB-A, HDMI та роз’єм для навушників.

Коли стартують продажі

Продажі ноутбука стартують лише в окремих країнах, зокрема у США, Великій Британії, Італії та Японії. Покупці також отримають зарядний пристрій USB і шкіряний чохол Poltrona Frau. Компанія зазначає, що для його виготовлення використовується така сама шкіра, як і в салонах автомобілів Ferrari.

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