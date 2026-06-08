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Audi випустить найпотужніший суперкар за свою історію (фото)

Технології&Авто
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Audi Nuvolari
Audi Nuvolari
Минуло трохи більше двох років від моменту, коли Audi офіційно зняла з виробництва свій культовий середньомоторний суперкар R8. Попри попередні заяви керівництва про відсутність прямого наступника, бренд усе ж готує нову флагманську модель, яка має фактично зайняти його місце, але вже в іншій філософії.
Новинка не повертає знайому назву, а отримує історичне ім’я Nuvolari — на честь італійського гонщика Таціо Нуволарі, одного з символів автоспорту 1930-х років, який виступав за Auto Union. За даними Motor1, модель покликана не лише заповнити нішу спортивних купе, а й показати новий дизайнерський напрям бренду та його повернення до максимальної продуктивності й преміальних матеріалів.

Гібридна силова установка та технології

В основі Audi Nuvolari — плагін-гібридна система з 4,0-літровим V8 із подвійним турбонаддувом, який здатний розкручуватися до 10 000 об/хв. Двигун працює разом із трьома електромоторами, а сумарна потужність становить 987 к.с. — символічний показник, який перегукується з легендарним Bugatti Veyron.
Попри спільні технічні корені з Lamborghini Temerario, інженери Audi суттєво змінили характер силової установки. Автомобіль також отримав батарею на 7,3 кВт-год — майже вдвічі більшу, ніж у Temerario, що дозволяє долати короткі відстані виключно на електротязі.
Audi випустить найпотужніший суперкар за свою історію (фото)
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Динаміка, конструкція та обмежений випуск

Nuvolari стає найпотужнішою серійною моделлю Audi, перевершуючи навіть RS e-tron GT Performance. Його динамічні показники виглядають так:
  • максимальна швидкість перевищує 350 км/год,
  • розгін 0−100 км/год займає 2,6 секунди, а 0−200 км/год — 6,8 секунди.
Audi випустить найпотужніший суперкар за свою історію (фото)
У конструкції вперше поєднано алюмінієву просторову раму Audi Space Frame та кузов із карбону (CFRP), із застосуванням технологій, запозичених у Формули-1. Також модель отримала ковані диски з центральною гайкою, карбон-керамічні гальма з 10-поршневими супортами та активну аеродинаміку з режимами притискної сили і системою DRS.
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Nuvolari приніс із собою кілька важливих технологічних рішень, які раніше ніколи не використовувалися в автомобілях Audi.
Audi випустить найпотужніший суперкар за свою історію (фото)

Режими руху, ексклюзивний інтер’єр та старт продажів

Для керування передбачено п’ять режимів: E-Hybrid, Balanced, Dynamic, Dynamic+ та екстремальний Track, у якому можна повністю вимкнути трек-контроль. Кузов суперкара пофарбований у титановий колір, а інтер’єр поєднує сенсорні екрани з класичними фізичними кнопками та колірними акцентами, що відсилають до перегонових болідів Auto Union Type C 1930-х років.
Audi випустить найпотужніший суперкар за свою історію (фото)
Випуск Audi Nuvolari буде суворо обмеженим — лише 499 екземплярів.
Постачання клієнтам планують розпочати у першій половині 2027 року, а вартість моделі, хоча й не оголошена, очікується на рівні високого шестизначного цінника.
За матеріалами:
Обозреватель
Авто
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