Starlink збільшив кількість активних користувачів більш ніж удвічі за рік

Кількість абонентів Starlink перевищила 10 млн

Сервіс супутникового інтернету Starlink різко наростив кількість клієнтів у першому кварталі 2026 року.

Як повідомляє Mediasat із посиланням на дані Apptopia, кількість щомісячних активних користувачів (MAU) зросла більш ніж на 100% у річному вимірі. Така динаміка зберігається вже четвертий квартал поспіль.

Паралельно збільшуються і встановлення застосунку: за перші три місяці року їх було 2,8 млн, що на 109% більше, ніж торік.

Де розширюється сервіс

Найшвидше сервіс розширюється у Латинській Америці. У Бразилії кількість активних користувачів зросла приблизно на 450% за рік, а частка країни у глобальній базі піднялася до 13% проти менш ніж 5% роком раніше. В Аргентині приріст становив 159%. Разом ці два ринки вже формують понад 20% світової аудиторії Starlink.

США залишаються найбільшим ринком сервісу. Там кількість MAU збільшилася на 223% у річному вимірі, а завантаження застосунку за квартал досягли 1,2 млн — це найвищий показник серед усіх країн. На американських користувачів припадає приблизно 37% загальної аудиторії.

Загалом Starlink продовжує масштабування як глобальний сервіс супутникового інтернету.

Станом на лютий 2026 року кількість його абонентів перевищила 10 млн у понад 160 країнах, а з моменту запуску компанія вивела на орбіту понад 10 000 супутників, сформувавши одну з найбільших супутникових мереж у світі.

