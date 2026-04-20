Gemini зможе створювати зображення на основі особистих фото користувача

ШІ від Google - Gemini
Компанія Google оголосила про запуск нових можливостей персоналізованої генерації зображень у додатку Gemini. Функція базується на технології Personal Intelligence, яка нещодавно запрацювала в Україні та дозволяє системі враховувати інтереси й звички користувача без потреби у складних текстових запитах.
Як повідомили в Google оновлення вже почали розгортати для передплатників у США.

Що передбачає оновлення

Оновлення інтегрує модель Nano Banana 2 з сервісом Google Photos, що дає змогу використовувати особисту бібліотеку зображень як контекст для генерації. Завдяки цьому користувачі можуть створювати індивідуалізовані зображення без ручного завантаження файлів або детальних описів.
У компанії зазначають, що новий підхід зменшує складність роботи з генеративними інструментами. Замість довгих підказок достатньо коротких запитів, таких як створення «будинку мрії» чи ілюстрації особистих речей, а система самостійно доповнює деталі на основі даних із підключених сервісів.
Окрема функція дозволяє використовувати конкретні зображення користувача та його близьких із Google Photos. Завдяки міткам людей і тварин у бібліотеці, Gemini може створювати персоналізовані сцени в різних художніх стилях — від акварелі до олійного живопису.
Водночас розробники передбачили можливість коригування результатів. Користувачі можуть уточнювати запити, змінювати референсні зображення або переглядати джерела, які система використала для генерації.
У Google наголошують, що персоналізація не передбачає прямого навчання моделей на приватних фото користувачів. Підключення сервісів є добровільним, а налаштування конфіденційності можна змінити в будь-який момент.
Нові функції вже розгортаються для передплатників Google AI Plus, Pro та Ultra у США. У компанії також повідомили про плани розширити доступ на десктопну версію Chrome та для ширшої аудиторії найближчим часом.
