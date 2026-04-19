В Україні зросла популярність бензинових автівок Сьогодні 19:11 — Технології&Авто

Найпопулярніші бензинові авто у березні, Фото: freepik

У березні в Україні було зареєстровано 13,1 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 22% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За даними аналітиків, з цієї кількості 2,5 тисячі становили нові автівки (+33%), а 10,6 тисячі — уживані (+19%).

Серед нових легковиків із бензиновими двигунами лідерами стали кросовери. Найчастіше українці купували Hyundai Tucson.

ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ:

Hyundai Tucson — 212 авто;

Mazda CX-5 — 123 авто;

Suzuki SX4 — 123 авто;

Renault Duster — 107 авто;

Skoda Karoq — 97 авто;

Kia Sportage — 96 авто.

Якщо говорити про імпортовані вживані бензинові авто, тут також домінують кросовери.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Tiguan — 705 авто;

Volkswagen Golf — 628 авто;

Nissan Rogue — 585 авто;

Audi Q5 — 562 авто;

Audi A4 — 319 авто.

До цього Finance.ua зазначав , що серед автовласників в Україні знизився попит на електрокари. У березні українці придбали 2021 електромобіль, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас порівняно з лютим 2026 року попит зріс на 88%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.