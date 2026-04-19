0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні зросла популярність бензинових автівок

Найпопулярніші бензинові авто у березні
Найпопулярніші бензинові авто у березні, Фото: freepik
У березні в Україні було зареєстровано 13,1 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 22% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані «Укравтопрому».
За даними аналітиків, з цієї кількості 2,5 тисячі становили нові автівки (+33%), а 10,6 тисячі — уживані (+19%).
Серед нових легковиків із бензиновими двигунами лідерами стали кросовери. Найчастіше українці купували Hyundai Tucson.
ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ:
  • Hyundai Tucson — 212 авто;
  • Mazda CX-5 — 123 авто;
  • Suzuki SX4 — 123 авто;
  • Renault Duster — 107 авто;
  • Skoda Karoq — 97 авто;
  • Kia Sportage — 96 авто.
Якщо говорити про імпортовані вживані бензинові авто, тут також домінують кросовери.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
  • Volkswagen Tiguan — 705 авто;
  • Volkswagen Golf — 628 авто;
  • Nissan Rogue — 585 авто;
  • Audi Q5 — 562 авто;
  • Audi A4 — 319 авто.
До цього Finance.ua зазначав, що серед автовласників в Україні знизився попит на електрокари. У березні українці придбали 2021 електромобіль, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас порівняно з лютим 2026 року попит зріс на 88%.
Місце для вашої реклами
